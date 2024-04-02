सरकार ने फ्लाइट कैंसिलेशन पर Vistara से मांगी रिपोर्ट, एक सप्ताह में 100 से ज्यादा उड़ाने रद्द
एयरलाइन ने बताया कि डोमेस्टिक रूट्स में बड़े फ्लाइट B787-9 ड्रीमलाइनर और A321neo जैसे बड़े फ्लाइट को भी तैनात किया गया है, जिससे एक बार में ज्यादा से ज्यादा संख्या में यात्री उड़ान भर सकें। विस्तारा ने कहा कि कस्टमर्स को वैकल्पिक फ्लाइट ऑप्शंस के साथ नियमों के तहत रिफंड भी ऑफर किया जा रहा है।
सिविल एविएशन मिनिस्ट्री (MoCA) ने फ्लाइट कैंसिलेशन और देरी के संबंध में Vistara से डीटेल्ड रिपोर्ट मांगी है। Tata Group और Singapore Airlines की स्वामित्व वाली कंपनी ने पिछले सप्ताह 100 ज्यादा उड़ाने कैंसिल की हैं। वहीं, 160 से ज्यादा उड़ानों को देरी से चलाया गया है। पायलट की कमी से जूझ रही एयरलाइन ने आज मॉर्निग शेड्यूल की 38 से ज्यादा फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया है। इसमें मुंबई से 15, दिल्ली से 12 और बैंगलुरु से 11 उड़ाने कैंसिल की गई हैं। कंपनी ने कल यानी 1 अप्रैल को भी करीब 50 उड़ाने रद्द की थीं।
कंपनी ने उड़ानों में कटौती की, रिफंड भी देगी
ऐसे में कंपनी ने उड़ानों में कटौती करने का फैसला किया है। विस्तारा की ओर से जारी बयान में बताया गया कि जब तक पायलट की कमी दूर नहीं हो जाती, तब तक लिमिटेड फ्लाइट्स ही ऑपरेट की जाएंगी। एयरलाइन कैंसिल हुई फ्लाइट के यात्रियों को रिफंड भी करेगा।
प्रॉपर कनेक्टिविटी के लिए कम होंगी फ्लाइट्स
विस्तारा के प्रवक्ता ने कहा, 'पिछले कुछ दिनों में कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं और कई देरी चली हैं। हम इसे स्वीकार करते हैं। कस्टमर्स को हुई इस असुविधा के लिए हमें खेद है। हमारी टीम इसे कम करने में जुड़ी है। इसलिए हमने फ्लाइट्स की संख्या कम करने का फैसला लिया है, जिससे हम अपने नेटवर्क में बेहतर कनेक्टिविटी को सुनिश्चित कर सकें।'
डोमेस्टिक रूट्स में बड़े फ्लाइट B787-9 ड्रीमलाइनर और A321neo तैनात
