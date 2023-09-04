'गदर 2' ने 500 करोड़ रुपये पार कर रचा इतिहास

scorecardresearch
मेगा ब्लॉकबस्टर ने रिलीज के 24 दिनों के भीतर 500 करोड़ रुपये क्लब में प्रवेश किया। इसके साथ ही गदर 2 ने शाहरुख खान की पिछली फिल्म 'पठान ' और एसएस राजामौली निर्देशित 'बाहुबली 2' को पीछे छोड़ दिया है। जहां 'पठान' को 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने में 28 दिन लगे, वहीं बाहुबली 2 ने अपनी रिलीज के 34 दिनों के भीतर ही ऐसा कर दिखाया।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 4, 2023 10:09 IST
'गदर 2' की कमाई: सनी देओल और अमीषा पटेल-स्टारर कमर्शियल ब्लॉकबस्टर गदर 2 घरेलू बॉक्स ऑफिस पर सबसे तेजी से 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है। मेगा ब्लॉकबस्टर ने रिलीज के 24 दिनों के भीतर 500 करोड़ रुपये क्लब में प्रवेश किया। इसके साथ ही गदर 2 ने शाहरुख खान की पिछली फिल्म 'पठान ' और एसएस राजामौली निर्देशित 'बाहुबली 2' को पीछे छोड़ दिया है। जहां 'पठान' को 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने में 28 दिन लगे, वहीं बाहुबली 2 ने अपनी रिलीज के 34 दिनों के भीतर ही ऐसा कर दिखाया।

शुरुआती अनुमान के मुताबिक, सनी देओल की नवीनतम फिल्म ने रविवार तक घरेलू बॉक्स ऑफिस पर लगभग 501.87 करोड़ रुपये की कमाई की। गदर 2 ने अपने पहले हफ्ते में 284.63 करोड़ रुपये, दूसरे हफ्ते में 134.47 करोड़ रुपये और तीसरे हफ्ते में 63.35 करोड़ रुपये कमाए। अनिल शर्मा की नवीनतम निर्देशित फिल्म ने अपने चौथे शुक्रवार को 5.20 करोड़ रुपये, चौथे शनिवार को 5.72 करोड़ रुपये की कमाई की, और अपने चौथे रविवार को लगभग 8.50 करोड़ रुपये की कमाई करने की संभावना है। इसके साथ ही रविवार तक फिल्म का कलेक्शन 501.87 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है।

