HP Fuel Stations पर चार्ज हो सकेंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियां, EV चार्जिंग स्टेशन के लिए Tata के साथ हुई डील

टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड (TPEM) ने भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) के साथ डील साइन की है। दोनों कंपनियां मिलकर देश के मेजर लोकेशन में स्थित HP के 21000 से ज्यादा फ्यूल स्टेशनों (पेट्रोल पंप) पर EV चार्जिंग स्टेशन बनाएंगी। इससे 1.2 लाख टाटा EV कस्टमर्स को सीधा फायदा मिलेगा।

सुविधाजनक पेमेंट के लिए RFID के साथ काम कर रही कंपनियां

चार्जिंग स्टेशनों पर सुविधाजनक पेमेंट के लिए दोनों कंपनियां रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) के साथ भी काम कर रही हैं। भारत के EV मार्केट में टाटा की 68% हिस्सेदारी है। वहीं, HPCL दिसंबर 2024 तक 5,000 EV चार्जिंग स्टेशन लगाने के टारगेट पर काम कर रही है।

टाटा के CSO बोले- चार्जिंग स्टेशन बढ़ने से EV मेनस्ट्रीम में आएगा

टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के चीफ स्ट्रैटजी ऑफिसर बालाजे राजन ने कहा, 'देश में EV की खरीदारी बढ़ रही है, ऐसे में चार्जिंग स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने से भारत में EV को मेनस्ट्रीम में लाने में मदद मिलेगी। HPCL के साथ हमारी यह पार्टनर्शिप भारत में EV मार्केट को बड़ा और एडवांस बनाने के सपने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भारत में बढ़ते EV कंज्यूमर बेस को बढ़ाने के लिए यह पार्टनर्शिप जरूरी थी।'

HPCL के GM बोले- इससे रेंज की समस्याओं का सामाधान होगा

HPCL के चीफ जनरल मैनेजर, रिटेल स्ट्रैटजी एंड BD देबाशीष चक्रवर्ती ने कहा, 'HPCL ने अपने 21000 से ज्यादा फ्यूल स्टेशनों को साथ लेकर टाटा मोटर्स के साथ यह अलाएंस किया है। इस अलाएंस के जरिए, HPCL हाई डिमांडिंग चार्जिंग लोकेशन पर EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाकर EV कस्टमर्स के रेंज की समस्याओं को कम किया जा सकेगा।'

EV मार्केट में टाटा की 68% से ज्यादा हिस्सेदारी

टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड 68% से अधिक हिस्सेदारी के साथ इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में मार्केट लीडर है। कंपनी ने 2023 में कुल 69,153 यूनिट EV बेचीं। टाटा मोटर्स इस साल कर्व, हैरियर EV, सिएरा और अल्ट्रोज EV लॉन्च करेगी।

बैटरी सेल की कीमतों में और कमी की संभावना

TPEM के चीफ कॉमर्शियल ऑफिसर विवेक श्रीवत्स ने कहा: 'बैटरी कॉस्ट ईवी की ओवरऑल कॉस्ट का एक बड़ा हिस्सा है। हाल के दिनों में बैटरी सेल की कीमतों में नरमी आई है और आने वाले दिनों में इसमें और कमी आ सकती है। ऐसे में हमने इसका फायदा ग्राहकों को देने का विकल्प चुना है। नेक्सन और टियागो अब ग्राहकों के लिए और ज्यादा अट्रैक्टिव बन गई है।'