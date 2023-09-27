'UPA शासन में गुजरात आने वाले विदेशी निवेशकों को धमकाया जाता था'-PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के गुजरात दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने वाइब्रेट गुजरात के समिट में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही 20 साल पहले वाइब्रेंट गुजरात की शुरूआत की थी। 20 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस समिट में हिस्सा लेने के लिए गुजरात आए। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, भूकंप से पहले गुजरात अकाल की समस्या से जूझ रहा था। इसके बाद भूकंप आया, इसमें हजारों लोगों की मौत हो गई। लाखों लोग इससे प्रभावित हुए। अकाली और भूकंप के दौरान बैंक कोलॉप्स हो गया। इसके चलते गुजरात आर्थिक संकट में आ गया था। लेकिन आज गुजरात कहीं और पहुंच गया है।

पीएम मोदी ने कहा, UPA शासन में जो विदेशी निवेशक गुजरात समिट में हिस्सा लेने आते थे, उन्हें धमकाया जाता था। इसके बावजूद विदेशी निवेशकों ने आकर गुजरात में निवेश किया।

पीएम मोदी ने कहा, उस समय मैंने संकल्प लिया कि चाहें परिस्थितियां जैसी भी हों, गुजरात को इससे बाहर निकालकर ही रहूंगा। जब गुजरात के पुनर्निमाण की ही नहीं, बल्कि आगे की भी सोच रहे थे। तब हमने इसका माध्यम बनाया गुजरात वाइव्रेंट समिट को. गुजरात के फोकस एप्रोच को दुनिया को दिखाने का माध्यम बना।

पीएम मोदी ने कहा , इस समिट की एक और पहचान नोट करने वाली है. आज ये वन टाइम इवेंट से एक इंस्टीट्यूट बन गया है। मुख्यमंत्री बदले, पुराने अधिकारी रिटायर हो गए, जो 2001 में पहली बार गुजरात आए थे, वे आज गुजरात संभाल रहे हैं, समय बदला लेकिन एक चीज नहीं बदली, हर बार गुजरात समिट नई ऊंचाई तक पहुंचता रहा।

प्रधानमंत्री ने कहा, जिस भावना के साथ हमने वाइब्रेंट समिट को आगे बढ़ाया, वैसा आमतौर पर कम देखने को मिलता है। अब इसके जरिए हम हर राज्य को फायदा पहुंचाना चाहता था. मैं दूसरे राज्यों के सीएम से कहता था कि आप भी आइए, अपना स्टाल लगाइए, फायदा उठाइए. हमने स्टेट समिट का आयोजन किया. उसमें कई राज्य आते थे। इसके अलावा गुजरात में आयुर्वेद का समिट, फॉर्मर्स का समिट और कई तरह के वर्टिकल हम लगातार बनाते जाते थे. हम गुजरात का विकास भी नेशनल विजन के साथ कर रहे थे।