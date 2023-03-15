CLSA ने किस पर दी खरीदारी की राय?

scorecardresearch
New Delhi,UPDATED: Apr 9, 2023 12:17 IST

होली के बाद अब बात कुछ उन शेयरों की जिनके बारे में कई रेटिंग एजेंसियों ने खरीदारी की राय दी। सबसे पहले बात करते हैं भारती एयरटेल की। BHARTI AIRTEL पर CLSA ने खरीदारी की रेटिंग दी है, ब्रोकरेज ने इसके शेयर का लक्ष्य 1,015 रुपये/शेयर निर्धारित किया है। ब्रोकरेज के मुताबिक 22 सर्कल्स में से 19 सर्कल्स में एंट्री प्लान्स में कंपनी ने 57 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की है। इससे ARPU में 3% का बूस्ट दिखाई दे सकता है। 

वहीं कंपनी के सीईओ सुनील मित्तल को 2023 के मध्य में और हाईक की उम्मीद जताई है सीएलएसए ने चोला इनवेस्टमेंट पर भी राय दी है। सीएलएसए ने कहा है कि एपटस की खरीद से RoA और ईपीएस पर असर संभव है। इसके अलावा सीएलएसए ने फिनिक्स मिल पर भी खरीदारी की राय दी है। इसके शेयर के लक्ष्य को 1,711 रूपये प्रति शेयर का भाव दिया है। उनका कहना है कि स्टोर कंजपशन में सालाना आधार पर फरवरी महीने में 20 परसेंट की ग्रोथ देखने को मिली है..ये प्रीकोविड लेवल से 10 परसेंट अधिक है।

अब बात करते हैं एक और रेटिंग एजेंसी की।

जेफरीज़ ने मेटल्स पर राय देते हुए कहा है कि आर्थिक आंकड़ों से रिकवरी के संकेत मिले हैं। 2023 में चीन में एक्सपोर्ट स्टील प्राइस में 14 परसेंट की बढोतरी  देखने को मिली। इन्होंने टाटा स्टील पर खरीदारी की रेटिंग दी है। इसका लक्ष्य 145 रूपये प्रति शेयर तय किया है। इसके अलावा जेफरीज ने हिंडाल्को पर भी खरीदारी की राय दी है। इसका लक्ष्य 570 रूपये प्रति शेयर तय किया है। कोई भी खरीदारी करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय लें, ये स्टॉक्स ब्रोकिंग और रेटिंग्स एजेंसियों की रिसर्च के आधार पर हैं।

Mar 15, 2023