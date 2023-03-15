आ गई बचपन वाली कैंपा कोला

आपको कैंपा कोला याद है। बचपन के दिन याद हैं आपको, जरा गौर से याद कीजिए बचपन के उन दिनों में जब आप अपने मुहल्ले की किराना की दुकान पर जाते थे और कैंपा कोला खरीदते थे लेकिन फिर आई कोका कोला और पेप्सी। इन दोनों ब्रैंड्स ने कैंपा कोला का मार्केट खा लिया और कैंपा कोला दुकानों से गायब हो गई. लेकिन अब आपको फिर से बचपन की याद आने वाली है क्योंकि फिर से आ रही है कैंपा कोला। मुकेश अंबानी की रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने फिर से कैंपा कोला को लॉन्च करने की घोषणा की है। कैंपा लेमन और कैंपा ऑरेंज को बाजार में उतारा जाएगा, कंपनी ने इसे ‘द ग्रेट इंडियन टेस्ट’ का नाम दिया है, इंडियन ब्रैंड कैंपा को बाजार में उतार कर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भारतीय पेय पदार्थों की मार्केट में दुनिया की दो सबसे बड़ी कंपनियों, पेप्सिको और कोका-कोला को ललकारा है।

मार्केट के जानकारों का अनुमान है कि कैंपा सीधे तौर पर पेप्सिको और कोका -कोला के बाजार में सेंध लगाएंगी रिलायंस का कहना है कि भारत में अपनी ख़ुद की रिटेल चेन के दम पर रिलायंस इन दिग्गज कंपनियों का मुकाबला करने को तैयार है, 200, 500 और 600 मिलीलीटर के पैक के अलावा कंपनी 1 और 2 लीटर के घरेलू पैक में भी कैंपा पेश करेगी. लेकिन आज हम आपको ये भी बताएंगे कि कैंपा कोला का इतिहास क्या है।

कैंपा कोला का इतिहास क्या है?

दिल्ली और आसपास के इलाकों में 1977 के बाद करीब 15 वर्षों तक कैंपा कोला लोगों की सबसे पसंदीदा कोल्ड ड्रिंक था यह वही समय था जबकि उसकी प्रसिद्धी खूब थी। उस समय देश भर में इसके करीब 50 बोटलिंग प्लांट थे, उनमें दिल्ली के कनॉट प्लेस की फैक्ट्री सबसे पुरानी और फेमस थी, कंपनी की दिल्ली में ही मोतीनगर की जो फैक्ट्री थी वो सबसे बड़ी थी। कंपनी की दिल्ली में दो और बोटलिंग प्लांट थे, एक नजफगढ़ में और दूसरा ओखला में, ये सब धीरे धीरे बंद हो गई थी, लेकिन अब कैंपा को रिलायंस ने खरीद लिया है तो हो जाइये तैयार बचपन की यादों में फिर से खोने के लिए।