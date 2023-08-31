scorecardresearch
चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चांद पर सल्फर की पुष्टि की

इसरो ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। इसरो ने लिखा, अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोस्कोप (APXS) ने सल्फर, साथ ही अन्य छोटे तत्वों का पता लगाया है। सीएच-3 की यह खोज वैज्ञानिकों को क्षेत्र में सल्फर (S) के स्रोत का पता लगाने के लिए मजबूर करती है, क्या यह आंतरिक रूप से मौजूद है या ज्वालामुखी या उल्कापिंड जनित है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Aug 31, 2023 15:15 IST
अब चंद्रयान 3 के रोवर में लगे दूसरे पेलोड ने भी चांद पर सल्फर की पुष्टि की है। इससे पहले प्रज्ञान रोवर ने खोजा था कि दक्षिण ध्रुव इलाके में ऑक्सीजन है।

इसरो ने बताया कि सुरक्षित मार्ग की तलाश में रोवर को घुमाया गया। रोटेशन को लैंडर विक्रम के इमेजर कैमरे द्वारा कैप्चर किया गया। ऐसा लग रहा है मानो कोई बच्चा चंदामामा के आंगन में अठखेलियां कर रहा हो, और मां स्नेहपूर्वक देख रही हो. है ना?

Aug 31, 2023