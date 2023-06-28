scorecardresearch
NewsकारोबारCCI ने जारी किया कारण बताओ नोटिस, Air India-Vistara विलय पर नोटिस 1 महीने के भीतर देना होगा जबाब !

New Delhi,UPDATED: Jun 28, 2023 12:21 IST
टाटा ग्रुप (Tata Group) की एयरलाइंस, एयर इंडिया (Air India) और विस्तारा (Vistara) के मर्जर पर संकट मंडराता दिख रहा है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) ने इसे रिव्यू करने का फैसला किया है। इससे मर्जर प्रोसेस में देर हो सकती है। समाचार एजेंसी PTI ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि CCI यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने टाटा समूह की विस्तारा और एयर इंडिया के प्रस्तावित मर्जर के संबंध में कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी किया है। निष्पक्ष व्यापार निगरानी संस्था 'भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग' ने नोटिस जारी कर पूछा है कि प्रथम दृष्टया राय बनने के बाद ही जांच क्यों शुरू नहीं की जानी चाहिए कि ये डील, बाजार में प्रतिस्पर्धा (Competition) पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। विस्तारा और एयर इंडिया दो फुल सर्विस कैरियर हैं, जो टाटा समूह का हिस्सा हैं, और सिंगापुर एयरलाइंस की विस्तारा में 49% हिस्सेदारी है। CCI को ये देखना है कि क्या टाटा ग्रुप की इन दोनों कंपनियों के मर्जर से एविएशन सेक्‍टर में कंपटीशन तो प्रभावित नहीं होगा। एयर इंडिया को 30 दिन के भीतर इसका जवाब देना है और CCI की शंका को दूर करना है।

PTI के अनुसार, एयर इंडिया ने इस मामले पर कोई कमेंट नहीं किया है। पिछले साल नवंबर में, टाटा समूह ने एक डील में एयर इंडिया के साथ विस्तारा के विलय की घोषणा की, जिसमें सिंगापुर एयरलाइंस भी एयर इंडिया में 25.1% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी। ये डील भारत के तेजी से बढ़ते विमानन क्षेत्र में एक बड़े कंसोलिडेशन का प्रतीक होगी। प्रस्‍तावित मर्जर के लिए इसी साल अप्रैल में CCI से मंजूरी मांगी गई थी। टाटा संस (TSPL), एयर इंडिया, टाटा SIA एयरलाइंस (TSAL) और सिंगापुर एयरलाइंस इस मर्जर के पक्षकार हैं। ये डील एयर इंडिया को देश का सबसे बड़ा अंतरराष्‍ट्रीय कैरियर और देश का दूसरा सबसे बड़ा घरेलू कैरियर बना देगा। कंपटीशन लॉ के तहत, डील के बारे में 'मार्केट कंपटीशन प्रभावित होने के पैमाने पर' रेगुलेटर (CCI) के पास संयोजन या अधिग्रहण को मंजूरी देने से पहले विस्तृत जांच करने का अधिकार है। कंपटीशन लॉ की धारा 29 मर्जर की जांच के लिए प्रक्रिया तय करती है।

CCI की भाषा में, संयोजन का मतलब विलय और अधिग्रहण से है। मर्जर प्लान के लिए अप्रैल में संयुक्त प्रस्ताव जमा किया गया था। तब टाटा, सिंगापुर एयरलाइंस, एयर इंडिया और विस्तारा ने कहा था कि इस मर्जर से कंपटीशन में कोई बदलाव नहीं होगा और मार्केट कंपटीशन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन CCI ने इस प्रपोजल को हरी झंडी देने के बजाय इसकी जांच करने का फैसला किया है। नियमों के अनुसार, मर्जर प्रपोजल में असंतुष्‍ट रहने पर CCI दूसरे चरण में जा सकता है, जहां पार्टियों को प्रस्तावित डील का विवरण सार्वजनिक करने के लिए कहा जाएगा और टिप्पणियां मांगी जाएंगी। इसके अलावा, CCI इस डील पर अंतिम निर्णय लेने से पहले पार्टियों से अतिरिक्त जानकारी मांग सकती है। हालांकि ऐसे भी उदाहरण हैं जहां एक मर्जर के पक्षकारों ने प्रतिस्पर्धा-विरोधी चिंताओं को दूर करने के लिए अपनी ओर से उपाय दिए और उन्हें स्वीकार करने के बाद, CCI ने सशर्त मंजूरी दी है। फिलहाल एयर इंडिया को 30 दिन के भीतर अपना जवाब देना है।

