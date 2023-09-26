BT Bazaar Super Exclusive: नए अपग्रेड के साथ दिखेगी एयर इंडिया, जानिए क्या है टाटा ग्रुप का मेगा प्लैन
एयर इंडिया के सीईओ कैंपबेल विल्सन ने कहा है कि टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया एक शानदार इंटरनेशनल प्लेयर के तौर पर अपनी उड़ान भरने के लिए तैयार है। बिज़नेस टुडे टेलीविजन के मैनेजिंग एडीटर सिद्धार्थ ज़राबी के साथ एक इंटरव्यू में एयर इंडिया के सीईओ कैंपबेल विल्सन ने कहा कि एयर इंडिया को फिर से फिट करने के लिए लगभग 400 मिलियन डॉलर खर्च किए जाएंगे। विल्सन ने कहा कि एयर इंडिया के अंदरूनी हिस्सों को उड़ान के दौरान इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुरूप तैयार किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि विमान की सीटें, कालीन, कुशन और सभी चीजें पूरी तरह से बदल दी गई हैं। उड़ान के दौरान मनोरंजन प्रणाली, शौचालय को भी बदला गया है। उन्होंने कहा कि वेबसाइट आरक्षण प्रणाली और अन्य चीजों को भी अपग्रेड किया गया है। कॉल सेंटर सर्विस को बेहतर किया गया है।
उन्होंने कहा कि , सभी सीटें, पर्दे, कुशन, कालीन और सभी विमान पूरी तरह से बदल दिए गए हैं। हमारे पास कई विमान हैं जो पूरी तरह से सेवा में लौट आए हैं। इसके अलावा, दीवार पैनल, सीट आर्मरेस्ट और "वे सभी चीजें जो पिछले कुछ वर्षों में थोड़ी खराब और गंदी हो गई हैं" बदल दी गई हैं। विल्सन ने यह भी कहा कि नए कैटरर्स को शामिल किया गया है और ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए सर्वोत्तम लाउंज को चुना जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि एयर इंडिया ने बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए हवाई अड्डों पर हजार से अधिक स्टाफ सदस्यों की भर्ती की है।