Indian Hotels पर अभी ब्रोकरेज बुलिश, पहले ही बन चुका है मल्टीबैगर

टाटा ग्रुप के स्टॉक पर हर किसी की नजर रहती है। इस ग्रुप का एक ऐसा ही शेयर है जो निवेशकों का काफी पसंदीदा स्टॉक है। हम बात कर रहे हैं इंडियन होटल्स की। पिछले कुछ सालों में इस स्टॉक ने मल्टीबैगर रिटर्न दिए हैं। हाल फिलहाल में कंपनी के कोर बिजनेस में भी अच्छा मूवमेंट देखा जा रहा है और इतना ही नहीं बल्कि ब्रोकरेज फर्म इस स्टॉक को लेकर काफी बुलिश हैं। दमदार आउटलुक के दम पर इस स्टॉक पर ब्रोकरेज फर्म ने नए टारगेट सेट किए हैं और साथ ही कंपनी ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसे सभी निवेशकों को जानना चाहिए। तो सबसे पहले इंडियन होटल्स स्टॉक के रिटर्न पर नजर डालते हैं।

New Delhi,UPDATED: Jun 15, 2023 18:20 IST
Tata Group के स्टॉक पर हर किसी की नजर रहती है। इस ग्रुप का एक ऐसा ही  शेयर है जो निवेशकों का काफी पसंदीदा स्टॉक है। हम बात कर रहे हैं Indian Hotels की। पिछले कुछ सालों में इस स्टॉक ने मल्टीबैगर रिटर्न दिए हैं। हाल फिलहाल में कंपनी के कोर बिजनेस में भी अच्छा मूवमेंट देखा जा रहा है और इतना ही नहीं बल्कि ब्रोकरेज फर्म इस स्टॉक को लेकर काफी बुलिश हैं। दमदार आउटलुक के दम पर इस स्टॉक पर ब्रोकरेज फर्म ने नए टारगेट सेट किए हैं और साथ ही कंपनी ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसे सभी निवेशकों को जानना चाहिए। तो सबसे पहले इंडियन होटल्स स्टॉक के रिटर्न पर नजर डालते हैं।

इस होटल शेयर का रिटर्न देखें, तो बीते 5 साल में करीब 191% उछल चुका है। वहीं पिछले एक साल में 85% तक रिटर्न दे चुका है। वहीं बीते 6 महीने की बात करें तो ये स्टॉक 21% भागा है। वहीं एक महीने में 8% शेयर में तेजी आई है। BSE पर शेयर का मार्केट कैप 55,963  करोड़ रुपये है। यानि इंडियन होटल्‍स लंबी समय में निवेशकों के लिए मल्‍टीबैगर शेयर साबित हुआ है। अब बात करते हैं ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट की जिसमें इस शेयर को लेकर कई अहम बातें कही गई हैं। Motilal Oswal ने इंडियन होटल्‍स पर खरीदारी की सलाह बनाए रखी है। साथ ही प्रति शेयर टारगेट प्राइस 440 रुपये रखा है। मौजूदा वक्त में शेयर का भाव करीब 393 रुपये है। इस तरह से इस स्टॉक में मौजूदा भाव से करीब 12-13% का उछाल देखने को मिल सकता है। मोतीलाल ओसवाल ने आगे कहा है कि इंडियन होटल्‍स अपने Ahvaan 2025 मुहिम के तहत ज्‍यादातर निर्धारित लक्ष्‍यों को तय समय सीमा में हासिल कर लेगी। वित्त वर्ष 2024 में ग्रोथ मोमेंटम मजबूत बना रह सकता है। ICC वर्ल्‍ड कप, G20 जैसे इवेंट्स के चलते ऑक्‍यूपेंसी रेट में सुधार, मांग बढ़ने से औसत रूम रेट में इजाफा,  मैनेजमेंट कॉन्‍ट्रैक्‍ट से कमाई बढ़ने और नए ब्रांड लॉन्‍च कर अवसरों को भुनाने से कंपनी में अच्‍छा-खासा मोमेंटम रहेगा। इसका शेयर पर पॉजिटिव असर होगा। 

पिछले कुछ सालों में Indian Hotels स्टॉक ने मल्टीबैगर रिटर्न दिए हैं

इतना ही नहीं मार्केट एक्सपर्ट Kranti Baitni का साफ कहना है कि इस स्टॉक को लेकर आने वाले दिनों में अच्छी तेजी देखी जा सकती है। उनका कहना है कि ये स्टॉक 40 से 50% तक उछल सकता है। इतना ही नहीं इंडियन होटल्‍स ने एक रिपोर्ट भी जारी की है। जिसमें कहा गया है कि इस साल में कोर बिजनेस में रिकवरी के दम पर मजबूत ग्रोथ देखने को मिलती है। कंपनी के पास 10,145 रूम्‍स पाइपलाइन में है। यह ऑपरेशनल पोर्टफोलियो का करीब 48% है। इनमें नए बिजनेस के शामिल होने से आगे कंपनी डायवर्सिफाइड ग्रोथ दिखा सकती है। TajSATS और Ginger ब्रांड में दोबारा रिकवरी देखी जा रही है। इनका आगे का आउटलुक बेहतर है। सब्सिडियरीज का रेवेन्‍यू प्री-कोविड लेवल से करीब 22% ऊपर है। जबकि इसी अवधि में ऑपरेटिंग प्रॉफिटैबिलिटी डबल हुई है। ब्रोकरेज हाउस से लेकर कंपनी की कमेंटी रोज़ी पिक्चर दिखा रही है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि किस रफ्तार से आगे बढ़ता है?

