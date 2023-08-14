ITC के उम्मीद से बेहतर नतीजे, मार्जिन और मुनाफा दोनो बढ़े

FMCG सेक्टर की दिग्गज कंपनी ITC ने FY24 की पहली तिमाही में अनुमान से बेहतर नतीजे पेश किए हैं। इस तिमाही में कंपनी का मुनाफा साल-दर-साल 16% बढ़ा है। जून तिमाही में ITC का मुनाफा 4389.8 करोड़ से बढ़कर 5104.9 करोड़ रुपये हो गया है वहीं आय सालाना आधार पर 19831.3 करोड़ से घटकर 18639.5 करोड़ रुपये रही है। कंपनी के मुनाफे में सिगरेट बिज़नेस की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है।

बाजार को 4,800 करोड़ रुपये के मुनाफे का अनुमान था लेकिन कंपनी ने अनुमान से बेहतर नतीजे पेश किए हैं।कंपनी का EBITDA 10% बढ़ा है जबकि मार्जिन के मोर्चे पर भी अच्छी खबर है। कंपनी का मार्जिन 30.6% से बढ़कर 35.8% हो गया है। ITC का शेयर BSE पर 0.21% की मामूली गिरावट के साथ 447.80 पर बंद हुआ।