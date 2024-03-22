Best Property Options: क्या इलेक्शन के बाद सस्ते होंगे घर?

आमतौर पर इलेक्शन के दौरान प्रॉपर्टी मार्केट में सुस्ती पसर जाती है। लेकिन बीते 2 चुनाव की तरह रियल एस्टेट सेक्टर की रफ्तार इस बार भी इस परंपरा को तोड़ने के लिए तैयार है। अब एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस बार का लोकसभा चुनाव भी रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बूम की वजह बनेगा। यानी अगर ये अनुमान सटीक साबित हुआ तो इस चुनावी साल में घरों की बिक्री फिर एक नया रिकॉर्ड कायम कर सकती है। रिपोर्ट में बीते दो लोकसभा चुनाव का हवाला देते हुए इस साल रियल एस्टेट कारोबार के नये शिखर पर पहुंचने का अनुमान लगाया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस चुनावी साल में घरों की बिक्री पीक पर पहुंच सकती है, क्योंकि रेरा की वजह से ज्यादातर रियल एस्टेट रेगुलेशन पहले से ही लागू हैं जिसकी वजह से प्रॉपर्टी के लेनदेन चुनावों में बेअसर रहेगा। वहीं IMF जैसे दिग्गज अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने अगले कुछ बरसों के लिए भारत की मजबूत जीडीपी ग्रोथ का भरोसा जताया है। अर्थव्यवस्था में जारी इस तेजी से भारतीय रियल एस्टेट बाजार को भरपूर फायदा मिल रहा है। इसके अलावा भी कई दूसरी वजहों से रियल एस्टेट में तेजी जारी रह सकती है। फिलहाल महंगाई दर के कंट्रोल में आने से घर खरीदारों को भरोसा है कि इस साल ब्याज दरों में कमी आएगी जो ग्राहकों के सेंटीमेंट्स को ज्यादा मजबूत करेगी। घर खरीदारों की बढ़ती डिमांड का अनुमान लगाकर डेवलपर्स ने बीते एक साल में बड़े पैमाने पर जमीनों का अधिग्रहण किया है। घरों की बिक्री बढ़ने से डेवलपर्स की बैलेंस शीट में सुधार आया है और अब ग्राहकों का भी उन पर यकीन बढ़ गया है।

एक्सपर्ट्स

एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2024 में घरों की बिक्री और नए लॉन्च का रिकॉर्ड बना सकता है। चुनाव की तारीखों के एलान के बाद भी शहरों में घरों की डिमांड में तेजी जारी है। इस रिपोर्ट में बीते दो चुनावों के आंकड़ों के आधार पर इस बार भी तेजी आने की बात कही गई है। पिछले चुनावी साल यानी 2019 में करीब 2.61 लाख घरों की बिक्री हुई थी। नई लॉन्चिंग के मामले में भी 2019 अच्छा रहा और इस साल करीब 2.37 लाख नये घर लॉन्च हुए है। 2014 में 7 प्रमुख शहरों में करीब 3.45 लाख मकान बिके और नये घरों की लॉन्चिंग 5.45 लाख के रिकॉर्ड पर पहुंच गई। हालांकि कीमतों में बढ़ोतरी के मामले में 2014 साल 2019 से बेहतर रहा था। उस दौरान घर की औसत कीमत 6 फीसदी बढ़कर 5,168 रुपये वर्ग फीट हो गई थी। जबकि 2019 में ये कीमत 2018 के मुकाबले महज 1 फीसदी बढ़कर 5,588 रुपये वर्ग फीट दर्ज की गई थी। लेकिन इस साल उम्मीद है कि कीमतों में बढ़ोतरी के साथ ही बिक्री के मामले में भी ये साल शानदार साबित होगा।