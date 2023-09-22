scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsकारोबारAmit Shah: अमित शाह से मुलाकात के बाद NDA में शामिल हुई JDS

Amit Shah: अमित शाह से मुलाकात के बाद NDA में शामिल हुई JDS

JDS के NDA में विलय होने के बाद जेपी नड्डा ने ट्वीट किया कि मुझे खुशी है कि जेडी (एस) ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा बनने का फैसला किया है। हम एनडीए में उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं।इससे एनडीए और पीएम मोदी के न्यू इंडिया, स्ट्रांग इंडिया के दृष्टिकोण को और मजबूती मिलेगी।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 22, 2023 18:40 IST
Amit Shah: अमित शाह से मुलाकात के बाद NDA में शामिल हुई JDS
Amit Shah: अमित शाह से मुलाकात के बाद NDA में शामिल हुई JDS

कर्नाटक के पूर्व सीएम और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. साथ ही औपचारिक रूप से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में शामिल हो गए।  बैठक के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गोवा के सीएम प्रमोद सावंत भी मौजूद रहे।

advertisement

JDS के NDA में विलय होने के बाद जेपी नड्डा ने ट्वीट किया कि मुझे खुशी है कि जेडी (एस) ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा बनने का फैसला किया है। हम एनडीए में उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं।इससे एनडीए और पीएम मोदी के न्यू इंडिया, स्ट्रांग इंडिया के दृष्टिकोण को और मजबूती मिलेगी।

दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद कर्नाटक के पूर्व सीएम और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि आज औपचारिक रूप से हमने बीजेपी के साथ हाथ मिलाने के बारे में चर्चा की। हमने औपचारिक रूप से प्रारंभिक मुद्दों पर चर्चा की है. हमारी कोई मांग नहीं है।

वहीं, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का कहना है कि एनडीए को मजबूत बनाने के लिए जेडीएस आज औपचारिक रूप से एनडीए गठबंधन में शामिल हो गई है।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Sep 22, 2023