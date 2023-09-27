Amazon Sale: वनप्लस 11, गैलेक्सी एस23 और अन्य पर भारी छूट

scorecardresearch
अमेज़ॅन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 2023 10 अक्टूबर को शुरू होने वाली है। इस बार की सेल में वनप्लस 11, सैमसंग गैलेक्सी एस23 और मोटोरोला रेज़र 40 अल्ट्रा जैसे मोबाइल पर छूट मिलेगी। iPhone 13 और iPhone 14 पर भी भारी छूट मिल सकती है।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 27, 2023 15:50 IST
अमेज़ॅन इंडिया ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 2023 के लिए तैयारी कर रहा है। हर साल की तरह, प्राइम सब्सक्राइबर्स को सेल का जल्दी एक्सेस मिलेगा। इवेंट की तैयारी के लिए, अमेज़न ने सैमसंग और इंटेल के साथ साझेदारी की है, जो फेस्टिवल के दौरान जबरदस्त छूट दे सकता है।

विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, अमेज़ॅन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 2023 10 अक्टूबर को शुरू होने वाली है।इस बार की सेल में वनप्लस 11, सैमसंग गैलेक्सी एस23 और मोटोरोला रेज़र 40 अल्ट्रा जैसे मोबाइल पर छूट मिलेगी। iPhone 13 और iPhone 14 पर भी भारी छूट मिल सकती है।

इस बीच, फ्लिपकार्ट भी अपनी बिग बिलियन डेज़ सेल के लिए तैयारी कर रहा है, जिसमें चुनिंदा सौदे पहले से ही सुर्खियां बटोर रहे हैं। खरीदार सैमसंग गैलेक्सी एस21 एफई, रियलमी 11 प्रो+ और मोटोरोला एज 40 जैसे उपकरणों पर आकर्षक ऑफर की उम्मीद कर सकते हैं। 

अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें क्योंकि ग्रेट इंडियन फेस्टिवल और बिग बिलियन डेज़ की उलटी गिनती जारी है।

