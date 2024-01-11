AGM में एयरलाइन कंपनी ने किया ये बड़ा एलान, इससे आपको भी होगा फायदा ?

scorecardresearch
NewsकारोबारAGM में एयरलाइन कंपनी ने किया ये बड़ा एलान, इससे आपको भी होगा फायदा ?

अजय सिंह ने स्पाइसजेट की वार्षिक आम बैठक (SpiceJet AGM) में कहा कि नवीनतम फंड निवेश से स्पाइसजेट देश में एक मजबूत और अधिक लचीली एयरलाइन बन जाएगी और साथ ही कंपनी के लिए खुले बाजार की संभावनाएं और अवसर भी बनेंगे।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Jan 11, 2024 10:52 IST
एयरलाइन कंपनी SpiceJet ने कहा कि कंपनी जल्द ही लक्षद्वीप के साथ-साथ Ayodhya के लिए भी उड़ानें शुरू करेगी
PM Modi के Lakshadweep दौरे के बाद इसे लेकर सैलानियों में जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है। गूगल सर्च में सैलानी लगातार इस बारे में सर्च कर रहे हैं। इसे लेकर एयरलाइन कंपनी SpiceJet ने कहा कि कंपनी जल्द ही लक्षद्वीप के साथ-साथ Ayodhya के लिए भी उड़ानें शुरू करेगी। SpiceJet Airline कंपनी की वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों को संबोधित करते हुए इसके प्रमुख Ajay Singh ने बुधवार को कहा कि वह एयरलाइन की ग्रोथ के लिए 2,250 करोड़ रुपये के फंड का एक बड़ा हिस्सा देंगे। इस लेटेस्ट फंड इन्फ्यूजन से एयरलाइन को और अधिक मजबूत बनने में मदद मिलेगी। 

लक्षद्वीप के लिए शुरू होगी फ्लाइट

सिंह ने बुधवार को शेयरधारकों से कहा कि एयरलाइन के पास लक्षद्वीप के लिए सरकार की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत विशेष अधिकार हैं, और वह जल्द ही केंद्र शासित प्रदेश के लिए अपनी हवाई सेवाएं शुरू करेगी। 

पीएम मोदी के दौरे के बाद चर्चा में आया लक्षद्वीप 

भारत और मालदीव के बीच चल रहे राजनयिक विवाद के बीच एयरलाइन प्रमुख का लक्षद्वीप उड़ानों का जिक्र भी आया है। लक्षद्वीप दौरे के बाद मालदीव के कुछ मंत्रियों द्वारा भारत और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की गईं। इसके बाद, कुछ उद्योग निकायों के साथ-साथ यात्रा बुकिंग प्लेटफार्मों द्वारा मालदीव का बहिष्कार करने का आह्वान किया गया है, जो 2019 की महामारी के बाद भारतीय अवकाश यात्रियों के लिए एक हॉट डेस्टिनेशन के रूप में उभरा था।  

AGM में अजय सिंह ने कही ये बात
 
अजय सिंह ने स्पाइसजेट की वार्षिक आम बैठक (SpiceJet AGM) में कहा कि नवीनतम फंड निवेश से स्पाइसजेट देश में एक मजबूत और अधिक लचीली एयरलाइन बन जाएगी और साथ ही कंपनी के लिए खुले बाजार की संभावनाएं और अवसर भी बनेंगे। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, ताजा पूंजी निवेश से इसके ग्राउंडेड विमानों को परिचालन में वापस लाने में मदद मिलेगी।

