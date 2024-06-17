Bhutan में 570 MW का ग्रीन हाइड्रो प्लांट लगाएगा Adani Group, Gautam Adani ने भूटान नरेश और प्रधानमंत्री से की मुलाकात

Adani Group ग्रीन हाइड्रो प्लांट को लेकर भूटान के मुखिया से् मुलाकात की हैं। अडानी ग्रुप 570 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रो प्लांट लगाएगा। अडाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडाणी ने 16 जून को थिम्पू में भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोबगे से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भूटान में 570 मेगावाट के ग्रीन हाइड्रो प्लांट के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर की घोषणा की।

गौतम अडाणी ने सोशल मीडिया पर शेयर की जानकरी

इसको लेकर गौतम अडाणी ने सोशल मीडिया साइट X पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि भूटान के माननीय प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोबगे के साथ मुलाकात बहुत ही रोमांचक रही। चुखा प्रांत में 570 मेगावाट के हरित हाइड्रो प्लांट के लिए ड्रक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (डीजीपीसी) के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने आगे लिखा कि यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि भूटान के प्रधानमंत्री महामहिम राजा के दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रहे हैं और पूरे राज्य में व्यापक बुनियादी ढांचे की पहल कर रहे हैं। भूटान में हाइड्रो और अन्य बुनियादी ढांचे पर मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं।

भूटान नरेश से भी की मुलाकात

गौतम अडाणी ने भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से भी मुलाकात की। उन्होंने सोशल मीडिया साइट X पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि भूटान के महामहिम राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से मिलकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। भूटान के लिए उनके दृष्टिकोण और गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी के लिए महत्वाकांक्षी ईको फ्रेंडली मास्टरप्लान से प्रेरित हूं, जिसमें बड़े कंप्यूटिंग सेंटर और डेटा सुविधाएं शामिल हैं। कार्बन नेगेटिव नेशन के लिए इन पहलों और ग्रीन एनर्जी मैनेजमेंट पर सहयोग करने के लिए उत्साहित हूं।

Absolutely fascinating meeting with Dasho Tshering Tobgay, Hon. Prime Minister of Bhutan. Signed an MoU with DGPC for a 570 MW green hydro plant in Chukha province. Admirable to see @PMBhutan advancing the vision of His Majesty The King and pursuing broad ranging infrastructure… pic.twitter.com/xNkOJa4E6a — Gautam Adani (@gautam_adani) June 16, 2024

श्रीलंका में भी ग्रीन एनर्जी पर काम कर रहा अडाणी ग्रुप

इससे पहले बीते महीने श्रीलंका की सरकार ने गौतम अडाणी की रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी अडाणी ग्रीन एनर्जी के साथ देश में विंड पॉवर स्टेशन डेवलप करने की मंजूरी दी है। श्रीलंका के मन्नार और पूनरीन में अडाणी ग्रीन एनर्जी विंड पॉवर स्टेशन यानी पवन ऊर्जा स्टेशन बनाएगी। दोनों पक्षों ने 20 साल के पावर परचेज एग्रीमेंट पर साइन किया है। श्रीलंका की सरकार ने कहा है कि एग्रीमेंट के मुताबिक कंपनी को 8.26 सेंट प्रति किलोवाट-घंटे (kWh) का भुगतान किया जाएगा।