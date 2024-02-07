Hindenburg Report के बाद पहली डॉलर बॉन्ड सेल लाएगा Adani Group

Adani Group डॉलर बॉन्ड के जरिए 50 करोड़ डॉलर यानी करीब 4,153 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, विदेश में बॉन्ड जारी करने के लिए Adani Green Energy Limited संबंधित पक्षों से बातचीत कर रही है। पिछले साल अडाणी ग्रुप के शेयरों को लेकर अमेरिकी एजेंसी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद कारोबारी ग्रुप का यह पहला विदेशी बॉन्ड होगा।

advertisement

डील को लेकर विदेशी बैंकों के साथ बातचीत कर रही ग्रीन एनर्जी

मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया कि ग्रुप की कंपनी अडाणी ग्रीन एनर्जी इस डील को लेकर कई विदेशी बैंकों के साथ बातचीत कर रही है, जिनमें एक अमेरिकी फर्म भी शामिल है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 6 फरवरी को कंपनी का शेयर 3.18% की बढ़त के साथ 1,721.65 रुपए पर बंद हुआ।

Also Read: Paytm : वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman मिले Paytm के CEO, वित्त मंत्री ने कही ये बात !

अडाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बॉन्ड की बिक्री इसी साल होगी

अडाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बॉन्ड की बिक्री इसी साल होगी। हालांकि, इसको लेकर समझौते को अंतिम रूप नहीं दिया गया है और शर्तों में अब भी बदलाव हो सकता है। अडाणी ग्रुप के स्पोक्सपर्सन ने इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है।

हिंडनर्ग रिसर्च ने ग्रुप पर​​​​​ स्टॉक में गड़बड़ी का आरोप लगाया था

हिंडनर्ग रिसर्च के अडाणी ग्रुप पर फर्जीवाड़ा और स्टॉक में गड़बड़ी का आरोप लगाने के बाद ग्रुप के शेयरों में तेज गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि, अडाणी ग्रुप ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। जनवरी 2023 में ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड और ACC लिमिटेड की खरीद के लिए कर्ज की रिफाइनेंसिंग के लिए हो रही बातचीत अटक गई थी। हालांकि, बाद में अडाणी ग्रुप ने 3.5 बिलियन डॉलर के फंडिंग पैकेज को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया था। पोर्ट से पावर तक में एक्टिव इस बिजनेस ग्रुप ने पिछले एक साल में अपना कर्ज कम करने के साथ साथ कई अहम प्रोजेक्ट्स को भी पूरा किया है। जिससे निवेशकों और लेंडर्स का भरोसा बहाल करने में कंपनी को सफलता मिली है। इस दौरान ग्रुप के स्टॉक और बॉन्ड ने भी काफी हद तक भरपाई की है।