Adani Green ने गुजरात में लगाएगी 130 मेगावाट का प्लांट

Adani Green Energy Limited (एजीईएल) ने शुक्रवार को जानकारी देते कहा है की कहा है कि उसकी इकाई अदाणी विंड एनर्जी गुजरात के कच्छ में स्थित 130 मेगावाट क्षमता का पवन ऊर्जा संयंत्र चालू कर दिया है।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: May 27, 2023 17:37 IST
Adani Green Energy Limited (एजीईएल) ने शुक्रवार को जानकारी देते कहा है की कहा है कि उसकी इकाई अदाणी विंड एनर्जी Gujarat के कच्छ में स्थित 130 मेगावाट क्षमता का पवन ऊर्जा संयंत्र चालू कर दिया है। 

AGCL ने एक बयान में कहा कि संयंत्र के चालू होने के साथ इसकी कुल परिचालन पवन उत्पादन क्षमता बढ़कर 1,101 मेगावाट हो गई है और कुल परिचालन अक्षय उत्पादन क्षमता 8,216 मेगावाट तक पहुंच गई है। संयंत्र का सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एसईसीआई) के साथ 25 साल के लिए 2.83 रुपये प्रति किलोवाट (किलो वाट घंटा) के टैरिफ पर बिजली खरीद समझौता (पीपीए) है। अदाणी समूह के तहत आने वाली एजीईएल उपयोगिता-पैमाने पर ग्रिड से जुड़े सौर और पवन कृषि परियोजनाओं का विकास, निर्माण, स्वामित्व, संचालन और रखरखाव करता है।

