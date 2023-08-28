अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी ग्रीन, अदानी पावर पर होगी आज नज़र

scorecardresearch
सेबी इस साल जनवरी में हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच कर रहा था, जिसमें उसने अदानी समूह पर स्टॉक हेरफेर, धोखाधड़ी लेनदेन और अन्य वित्तीय दुष्कर्मों का आरोप लगाया था।

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Aug 28, 2023 10:06 IST
अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड, अदानी पावर लिमिटेड, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, अदानी विल्मर और अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड सहित अदानी समूह की कंपनियों के शेयर सोमवार सुबह फोकस में होंगे। बाजार रेगुलेटर सेबी ने कहा कि उसने दो को छोड़कर सभी आरोपों की जांच पूरी कर ली है। अदानी समूह. पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, सेबी ने सुप्रीम कोर्ट (एससी) को सूचित किया कि वह अभी भी समूह में निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों के वास्तविक मालिकों के बारे में पांच टैक्स हेवेन से जानकारी का इंतजार कर रहा है। सेबी ने कहा कि वह जिन 24 मामलों की जांच कर रहा है, उनमें से 22 के निष्कर्ष अंतिम हैं।

सेबी इस साल जनवरी में हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच कर रहा था, जिसमें उसने अदानी समूह पर स्टॉक हेरफेर, धोखाधड़ी लेनदेन और अन्य वित्तीय दुष्कर्मों का आरोप लगाया था। 

सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों पर गौर करने और अपने निष्कर्ष छह सदस्यीय पैनल को सौंपने को कहा था, जिसमें एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश और अनुभवी बैंकर शामिल थे।

अपनी जांच के नतीजों का खुलासा किए बिना, सेबी ने संबंधित पार्टी लेनदेन सहित अपनी जांच के दौरान उठाए गए कदमों का विस्तृत ब्यौरा दिया है। सेबी ने यह भी कहा कि कुछ अपतटीय सौदों पर उसकी जांच में 12 विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक शामिल थे जो अदानी समूह की कंपनियों के सार्वजनिक शेयरधारक थे और एफपीआई पर पांच देशों से विवरण मांगा गया है। लेकिन चूंकि इन निवेशकों से संबंधित कुछ संस्थाएं टैक्स हेवन क्षेत्राधिकार में स्थित हैं, "12 एफपीआई के आर्थिक हित शेयरधारकों को स्थापित करना एक चुनौती बनी हुई है", नियामक ने कहा, उसने इस मुद्दे पर पांच विदेशी देशों से जानकारी मांगी है।

