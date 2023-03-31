6 महीने में 350% रिटर्न, कंपनी ने कहां किए 200 करोड़ निवेश?

बेहद कम स्पॉटलाइट में रहने वाली Goyal Aluminiums पिछले कुछ महीनों से काफी सुर्खियों में है। इसके पीछे की वजह है इस कंपनी के रिटर्न। पिछले कुछ महीनों में इस कंपनी के शेयर ने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। लेकिन कंपनी का शेयर भाग क्यों रहा है?

advertisement

दरअसल ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण से अपनी एक सहयोगी कंपनी को एक इंडस्ट्रियल प्लॉट आवंटित करने के एलान के बाद से इस कंपनी का शेयर अपने 52 हफ्ते के उच्च स्तर पर पहुंच गया।

Goyal Aluminiums की सहयोगी कंपनी Wroley E India को Ecotech-XI में 5.97 करोड़ रुपये में 4000 वर्ग मीटर का एक इंडस्ट्रियल प्लॉट आवंटित किया गया है। एक्सचेंज फाइलिंग में कहा गया है कि कंपनी ने इलेक्ट्रिकल मशीनरी उपकरण की मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक नया प्लांट स्थापित किया है।

इस एलान के बाद से Goyal Aluminiums का शेयर करीब एक प्रतिशत बढ़कर 338.10 रुपये पर पहुंच गया, जो 52 हफ्तों के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। हालांकि, कंपनी का मार्केट कैप 500 करोड़ रुपए से कम रहा।

Goyal Aluminiums के शेयरों ने 20 सितंबर 2022 को अपने 52-हफ्तों के निचले स्तर 74.95 रुपये से 350 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की। पिछले एक महीने में इस शेयर ने 25 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। वहीं साल-दर-तारीख यानि YTD के हिसाब से देखें तो ये स्टॉक में 75 प्रतिशत की तेजी हुई है।

Goyal Aluminiums 200 करोड़ रुपये के निवेश से एक नया इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने की योजना बना रहा है। कंपनी ने हाल ही में Wroley E India नामक एक नए इनकॉर्पोरेटेड वेंचर के जरिए से इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में एंट्री का एलान किया।

लो-स्पीड और इलेक्ट्रिक स्कूटर का उत्पादन सिर्फ घरेलू बाजार के लिए किया जाएगा। कंपनी को इस साल अप्रैल में पहला हाई-स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने के लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट (CIRT) से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है।

Goyal Aluminiums एल्युमिनियम कॉइल, एल्युमिनियम शीट, एल्युमिनियम सेक्शन और दूसरी एल्युमीनियम पार्ट्स की एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर कंपनी है और ट्रेडिंग और डिस्ट्रिब्यूशन के कारोबार में भी शामिल है।