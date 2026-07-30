scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsबिजनेस न्यूजप्रॉपर्टी खरीदारों के लिए अहम अपडेट, YEIDA ने 46 नए सेक्टर्स के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर शुरू किया बड़ा काम

प्रॉपर्टी खरीदारों के लिए अहम अपडेट, YEIDA ने 46 नए सेक्टर्स के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर शुरू किया बड़ा काम

यमुना एक्सप्रेसवे के पास बसने वाले 46 नए सेक्टर्स के लिए YEIDA ने बड़ी तैयारी शुरू की है। बिजली की बढ़ती जरूरत, नए सबस्टेशन और पावर नेटवर्क को लेकर ऐसा प्लान बनाया जा रहा है, जिसका असर आने वाले घर खरीदारों और पूरे इलाके के विकास पर पड़ सकता है।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Jul 30, 2026 12:01 IST

In Short

  • YEIDA मास्टर प्लान 2041 के तहत 46 नए सेक्टर्स का इलेक्ट्रिसिटी मास्टर प्लान तैयार करेगा।
  • स्टडी में भविष्य की पावर डिमांड, सबस्टेशन और पावर कॉरिडोर की लोकेशन तय होगी।
  • नए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मौजूदा बिजली नेटवर्क की कमियों को भी दूर किया जाएगा।

यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास तेजी से घर, दुकानें और नए प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। किसी भी नए शहर या सेक्टर को बसाने के लिए केवल सड़क और इमारतें बनाना काफी नहीं होता, बल्कि बिजली, पानी और दूसरी जरूरी सुविधाओं की तैयारी भी पहले से करनी पड़ती है।

advertisement

इसी दिशा में YEIDA ने एक अहम कदम उठाया है, जिसका असर नए इलाकों के विकास से लेकर वहां घर या प्रॉपर्टी खरीदने वाले लोगों तक पड़ सकता है। आखिर यह पूरा प्लान क्या है और इसे कैसे लागू किया जाएगा?

 

46 नए सेक्टर्स के लिए प्लान

यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी YEIDA ने मास्टर प्लान 2041 के तहत प्रस्तावित 46 नए सेक्टर्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी मास्टर प्लान तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

अथॉरिटी ने इस काम के लिए कंपनियों से प्रपोजल मांगे हैं। चुनी गई कंपनी सभी नए सेक्टर्स की भविष्य की पावर जरूरतों का आकलन करेगी और उसी हिसाब से पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करेगी।

पहले से पता चलेगी पावर डिमांड

इस स्टडी का मुख्य मकसद यह पता लगाना है कि आने वाले समय में इन सेक्टर्स में कितनी बिजली की जरूरत पड़ेगी। हर सेक्टर की कैटेगरी और वहां प्रस्तावित डेवलपमेंट को ध्यान में रखकर पावर डिमांड का अनुमान लगाया जाएगा।

इससे बिजली की जरूरत बढ़ने के बाद जल्दबाजी में इंतजाम करने के बजाय पहले से जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा सकेगा।

कहां बनाए जाएंगे सबस्टेशन?

इलेक्ट्रिसिटी मास्टर प्लान में यह भी तय किया जाएगा कि 46 नए सेक्टर्स के लिए सबस्टेशन कहां बनाए जाने चाहिए। इसके साथ ही पावर कॉरिडोर के लिए जगह भी तय की जाएगी।

इन कॉरिडोर के जरिए अलग-अलग सेक्टर्स तक बिजली पहुंचाने के लिए जरूरी लाइन और नेटवर्क तैयार किया जाएगा। यह पूरा प्लान आने वाले वर्षों की बिजली जरूरतों के लिए एक रोडमैप की तरह काम करेगा।

मौजूदा नेटवर्क की भी होगी जांच

यह एक्सरसाइज केवल नए सेक्टर्स तक सीमित नहीं रहेगी। चुनी गई कंपनी मौजूदा इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों की भी पहचान करेगी। जिन इलाकों में नेटवर्क कमजोर है या भविष्य की जरूरतों के हिसाब से पर्याप्त नहीं है, वहां सुधार की जरूरत बताई जाएगी। YEIDA का लक्ष्य नए नेटवर्क के साथ पुराने सिस्टम की कमियों को भी दूर करना है।

होमबायर्स के लिए क्यों जरूरी?

नए सेक्टर्स में घर खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए यह डेवलपमेंट अहम है। किसी भी नए इलाके में प्रोजेक्ट तैयार होने के साथ बिजली का मजबूत नेटवर्क होना जरूरी होता है।

advertisement

YEIDA की यह एडवांस प्लानिंग सुनिश्चित करेगी कि सेक्टर्स विकसित होने से पहले पावर डिमांड, सबस्टेशन और सप्लाई कॉरिडोर की जरूरत स्पष्ट हो जाए। प्रपोजल प्रक्रिया शुरू होने के साथ अब 46 नए सेक्टर्स के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी भी आगे बढ़ गई है।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Jul 30, 2026