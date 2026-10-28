घरेलू कामगारों की सैलरी बढ़ने के बाद भी क्यों नहीं सुधर रहे हालात? ILO की रिपोर्ट में खुलासा

घर में साफ-सफाई, खाना बनाने और दूसरे घरेलू काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन यह दूसरे क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के मुकाबले काफी धीमी रही है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की नई रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत उन देशों में शामिल है, जहां घरेलू कामगारों की सैलरी बढ़ने के बावजूद दूसरे कर्मचारियों के साथ उनकी कमाई का अंतर बढ़ा है।

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दूसरे कर्मचारियों के मुकाबले आधी है कमाई

आईएलओ की रिपोर्ट के मुताबिक, घरेलू कामगारों की औसत मासिक कमाई दूसरे कर्मचारियों की औसत सैलरी का सिर्फ 53.3 फीसदी है। यानी दूसरे क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारी जितना कमाते हैं, घरेलू कामगारों को उसका लगभग आधा ही मिलता है।

वहीं, बिना औपचारिक रोजगार व्यवस्था के काम करने वाले घरेलू कर्मचारियों की स्थिति और खराब है। ऐसे कामगारों की औसत कमाई दूसरे कर्मचारियों की सैलरी का सिर्फ 48.7 फीसदी है।

रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि 35.2 फीसदी घरेलू कामगार अपने मुख्य काम में हर हफ्ते कम से कम 49 घंटे काम करते हैं।

भारत में बढ़ी सैलरी, फिर भी क्यों बढ़ रहा अंतर?

रिपोर्ट में भारत का खास तौर पर जिक्र किया गया है। इसके मुताबिक, भारत में घरेलू कामगारों की सैलरी में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन दूसरे क्षेत्रों के कर्मचारियों की सैलरी इससे कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ी है।

यही वजह है कि दोनों के बीच कमाई का अंतर कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, यह स्थिति खासतौर पर महिला घरेलू कामगारों, एशिया-प्रशांत क्षेत्र और निम्न-मध्यम आय वाले देशों में ज्यादा देखने को मिली है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

दुनियाभर में 6.65 करोड़ घरेलू कामगार असंगठित रोजगार में

ILO ने यह रिपोर्ट 27 अक्टूबर को जारी की है। यह रिपोर्ट घरेलू कामगारों से जुड़े आईएलओ कन्वेंशन 2011 (नंबर 189) को अपनाए जाने के 15 साल बाद आई है।

रिपोर्ट के मुताबिक, दुनियाभर में करीब 6.65 करोड़ घरेलू कामगार असंगठित रोजगार में हैं। यह कुल घरेलू कामगारों का 83.1 फीसदी है। यह संख्या 2019 के मुकाबले 51 लाख ज्यादा है।

ऐसे कर्मचारियों को अक्सर श्रम कानूनों और सामाजिक सुरक्षा का प्रभावी लाभ नहीं मिल पाता। हालांकि, कई देशों में असंगठित रोजगार को कम करने की दिशा में सुधार भी हुआ है।

एशिया-प्रशांत में सबसे ज्यादा घरेलू कामगार

रिपोर्ट के अनुसार, एशिया-प्रशांत क्षेत्र में करीब 4.02 करोड़ घरेलू कामगार हैं, जो दुनियाभर के कुल घरेलू कामगारों का लगभग आधा हिस्सा है।

आईएलओ की अनौपचारिक कार्य शाखा के प्रमुख पैट्रिक बेलसर ने कहा कि कई देशों में सुधार से पता चलता है कि बदलाव संभव है। हालांकि, 6.6 करोड़ से ज्यादा घरेलू कामगार अब भी असंगठित रोजगार में हैं और उनकी कमाई दूसरे कर्मचारियों से लगातार पिछड़ रही है। ऐसे में स्थिति सुधारने के लिए अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है।