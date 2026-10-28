अगर आप हवाई सफर करते हैं, तो कभी न कभी फ्लाइट लेट होने की परेशानी जरूर झेली होगी। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आखिर विमान समय पर उड़ान क्यों नहीं भर पाते? नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के सितंबर 2026 के आंकड़ों में फ्लाइट्स की देरी से जुड़ी एक बड़ी वजह सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, करीब 65 फीसदी देरी के कारण पिछली उड़ानों से जुड़े थे। यानी एक फ्लाइट की देरी का असर दूसरी उड़ानों पर भी पड़ सकता है।

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फ्लाइट्स लेट होने की सबसे बड़ी वजह क्या है?

DGCA के आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर में फ्लाइट्स की देरी के कुल दर्ज कारणों में 65 फीसदी हिस्सेदारी रिएक्शनरी डिले की थी। इसका मतलब है कि किसी विमान की पिछली उड़ान में हुई देरी के कारण उसकी अगली उड़ान भी प्रभावित हो जाती है।

इसके अलावा एयर ट्रैफिक कंट्रोल से जुड़ी समस्याओं की हिस्सेदारी 9 फीसदी रही। एयरलाइंस के संचालन से जुड़ी दिक्कतें 7 फीसदी और तकनीकी समस्याएं 6 फीसदी देरी के कारणों में शामिल रहीं।

वहीं, एयरपोर्ट से जुड़ी समस्याओं की हिस्सेदारी 4 फीसदी, यात्रियों और मौसम से जुड़ी वजहों की 3-3 फीसदी रही। अन्य कारणों की हिस्सेदारी 2 फीसदी और विमान के आसपास जमीन पर होने वाले कामकाज से जुड़ी समस्याओं की 1 फीसदी रही।

एक फ्लाइट की देरी से दूसरी उड़ान कैसे होती है प्रभावित?

दरअसल, एयरलाइंस एक ही विमान से दिनभर में कई उड़ानें संचालित करती हैं। जब कोई विमान तय समय से देर से पहुंचता है, तो उसकी अगली उड़ान की तैयारी के लिए कम समय बचता है।

इस दौरान यात्रियों को उतारना, सामान निकालना, विमान की सफाई, ईंधन भरना और नए यात्रियों को बैठाना होता है। अगर इन कामों में ज्यादा समय लगता है, तो अगली फ्लाइट भी लेट हो सकती है।

इसके अलावा पायलट और दूसरे क्रू मेंबर्स की ड्यूटी की तय समयसीमा भी उड़ानों को प्रभावित कर सकती है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

एयर इंडिया की फ्लाइट को लेकर क्या हुआ था विवाद?

मंगलवार को एयर इंडिया ने सोशल मीडिया पर किए गए उन दावों को खारिज किया, जिनमें कहा गया था कि अहमदाबाद-दिल्ली फ्लाइट एआई882 को सुप्रीम कोर्ट के एक जज के इंतजार में रोका गया था।

एयरलाइन ने स्पष्ट किया कि विमान तय समय से पांच मिनट पहले रवाना हुआ और दिल्ली में 26 मिनट पहले पहुंच गया।

क्या एयरलाइंस फ्लाइट्स की देरी रोक सकती हैं?

एयरलाइंस उड़ानों के बीच ज्यादा समय रखकर और अतिरिक्त विमान या क्रू की व्यवस्था करके देरी का असर कम कर सकती हैं। हालांकि, इससे खर्च बढ़ता है और एक विमान से दिनभर में संचालित होने वाली उड़ानों की संख्या घट सकती है।

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एयरपोर्ट पर भीड़ और उड़ानों के लिए तय समय की पाबंदियां भी परेशानी बढ़ा सकती हैं। डीजीसीए के आंकड़े किसी एक वजह को सभी रिएक्शनरी डिले के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराते, लेकिन यह जरूर बताते हैं कि एक उड़ान की देरी कई दूसरी उड़ानों का समय बिगाड़ सकती है।