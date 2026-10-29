Mukesh Ambani के सबसे भरोसेमंद शख्स कौन हैं? 40 साल पुरानी दोस्ती, ₹43,000 करोड़ की डील और ₹1500 करोड़ का घर!

देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में शामिल मुकेश अंबानी के बिजनेस की चर्चा अक्सर होती है। तेल, गैस, टेलीकॉम और रिटेल जैसे सेक्टर में रिलायंस का कारोबार फैला हुआ है। लेकिन अंबानी की इस कामयाबी के पीछे एक ऐसे शख्स का भी अहम योगदान माना जाता है, जो हमेशा पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं। इनका नाम मनोज मोदी है, जिन्हें रिलायंस में MM भी कहा जाता है। आइए जानते हैं कि मनोज मोदी कौन हैं, अंबानी परिवार से उनका रिश्ता कितना पुराना है और रिलायंस की बड़ी डील्स में उनकी क्या भूमिका रही है।

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कॉलेज के दिनों से मुकेश अंबानी के दोस्त

मनोज मोदी और मुकेश अंबानी की दोस्ती 40 साल से भी ज्यादा पुरानी है। दोनों मुंबई के यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी में बैचमेट थे। दोनों ने केमिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री हासिल की। मनोज मोदी ने 1980 में रिलायंस ग्रुप ज्वाइन किया, जबकि मुकेश अंबानी ने 1981 में अपने पिता के कारोबार में अहम भूमिका निभानी शुरू की।

अंबानी परिवार की तीन पीढ़ियों के साथ काम

मनोज मोदी ने धीरूभाई अंबानी के समय रिलायंस में काम शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने मुकेश अंबानी के साथ काम किया और अब ईशा, आकाश और अनंत अंबानी के साथ भी जुड़े हुए हैं। वह मुकेश अंबानी के बच्चों के लिए मेंटॉर की भूमिका भी निभाते हैं। इस तरह उन्होंने अंबानी परिवार की तीन पीढ़ियों के साथ काम किया है।

2007 में बने कंपनी के डायरेक्टर

मनोज मोदी को मुकेश अंबानी का राइट हैंड कहा जाता है। वह फिलहाल रिलायंस रिटेल में डायरेक्टर और रिलायंस जियो में नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। साल 1980 में कंपनी से जुड़ने के बाद उन्होंने 2007 में डायरेक्टर का पद संभाला। माना जाता है कि मुकेश अंबानी बिजनेस के बड़े फैसलों में उनकी सलाह पर काफी भरोसा करते हैं।

₹43,000 करोड़ की डील में अहम भूमिका

अप्रैल 2020 में फेसबुक और रिलायंस जियो के बीच करीब ₹43,000 करोड़ की डील में मनोज मोदी ने अहम भूमिका निभाई थी। इस डील ने रिलायंस को कर्जमुक्त बनाने में मदद की। इसके अलावा हजीरा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, जामनगर रिफाइनरी, रिलायंस रिटेल, शुरुआती टेलीकॉम बिजनेस और 4G रोलआउट जैसे प्रोजेक्ट्स में भी उनका योगदान रहा है।

अंबानी ने गिफ्ट किया ₹1500 करोड़ का घर

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुकेश अंबानी ने मनोज मोदी को 22 मंजिला आलीशान घर गिफ्ट किया था। इसकी अनुमानित कीमत उस समय ₹1500 करोड़ बताई गई थी। नेपियन सी रोड पर स्थित इस घर का नाम 'वृंदावन' है।

लाइमलाइट से दूर रहते हैं मनोज मोदी

अंबानी परिवार के इतने करीबी होने के बावजूद मनोज मोदी सार्वजनिक कार्यक्रमों और सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखते हैं। उनका जन्म एक गुजराती परिवार में हुआ था। उनके परिवार में पत्नी और दो बेटियां हैं। हालांकि, उनकी निजी जिंदगी के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। यही वजह है कि रिलायंस में बड़ी भूमिका निभाने के बावजूद उनका नाम आम लोगों के बीच कम सुनाई देता है।