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Newsबिजनेस न्यूजLayoffs: एआई और खर्च घटाने की रणनीति के बीच 2,600 कर्मचारियों की जाएगी नौकरी, इस कंपनी ने किया बड़ा फैसला

Layoffs: एआई और खर्च घटाने की रणनीति के बीच 2,600 कर्मचारियों की जाएगी नौकरी, इस कंपनी ने किया बड़ा फैसला

दुनिया की बड़ी पेमेंट कंपनी Visa हजारों कर्मचारियों की नौकरी खत्म करने जा रही है। इसका सबसे ज्यादा असर टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट टीम पर पड़ सकता है। कंपनी का बिजनेस मजबूत होने और कमाई बढ़ने के बावजूद यह फैसला क्यों लिया गया, एआई का इसमें कितना असर है और निवेशकों ने इस फैसले को कैसे देखा?

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Jul 29, 2026 16:28 IST
AI Generated Image

In Short

  • Visa करीब 2,600 कर्मचारियों की छंटनी करेगी, जो उसके ग्लोबल वर्कफोर्स का लगभग 7 प्रतिशत है।
  • छंटनी का सबसे ज्यादा असर टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट टीम पर पड़ेगा, जबकि कंपनी एआई और हाई-ग्रोथ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगी।
  • मजबूत बिजनेस और बेहतर कमाई के बावजूद Visa ने खर्च घटाने और रिसोर्स को ज्यादा ग्रोथ वाले क्षेत्रों में लगाने के लिए यह फैसला लिया है।

दुनिया की बड़ी पेमेंट कंपनी Visa अपने कर्मचारियों की संख्या में बड़ा बदलाव करने जा रही है। कंपनी खर्च घटाना चाहती है और काम को ज्यादा तेज और आसान बनाना चाहती है। इसके साथ ही कंपनी एआई और ज्यादा कमाई वाले सेक्टर में पैसा लगाने की तैयारी कर रही है।

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अब सवाल है कि इस फैसले से कर्मचारियों पर कितना असर पड़ेगा, कंपनी ऐसा क्यों कर रही है और अच्छा बिजनेस चलने के बाद भी छंटनी की जरूरत क्यों पड़ी?

2,600 कर्मचारियों की जाएगी नौकरी

Visa करीब 2,600 कर्मचारियों की नौकरी खत्म करेगी। यह संख्या कंपनी के कुल कर्मचारियों का करीब 7 प्रतिशत है। इस फैसले का सबसे ज्यादा असर टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट टीम के कर्मचारियों पर पड़ सकता है।

Visa के एक अधिकारी ने छंटनी की पुष्टि की है। कंपनी ने यह फैसला ऐसे समय लिया है, जब कई बड़ी कंपनियां अपनी टीमों में बदलाव कर रही हैं और काम में एआई का इस्तेमाल बढ़ा रही हैं।

कंपनी ने क्यों लिया यह फैसला?

Visa के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रायन मैकइनर्नी ने कर्मचारियों को भेजे एक मैसेज में कहा कि पेमेंट सेक्टर तेजी से बदल रहा है। ऐसे में आगे बने रहने के लिए कंपनी को भी अपने काम करने के तरीके बदलने होंगे।

उनके मुताबिक, Visa काम को ज्यादा तेज और आसान बनाना चाहती है। इससे बचने वाला पैसा और दूसरे साधन उन सेक्टर में लगाए जाएंगे, जहां ज्यादा कमाई और ग्रोथ की उम्मीद है। एआई इस बदलाव को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद करेगा।

सिर्फ एआई नहीं है छंटनी की वजह

रिपोर्ट के मुताबिक, एआई ने बार-बार किए जाने वाले काम कम किए हैं और नए प्रोडक्ट बनाने का काम तेज हुआ है। लेकिन छंटनी की वजह सिर्फ एआई नहीं है। कंपनी अपने काम और टीमों के तरीके में कई दूसरे बदलाव भी कर रही है।

Visa की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक, फिस्कल ईयर 2025 के आखिर में कंपनी के पास करीब 34,100 कर्मचारी थे। यह संख्या पिछले साल के मुकाबले 8 प्रतिशत ज्यादा थी।

दूसरी कंपनियां भी घटा रही हैं नौकरियां

Visa से पहले Mastercard ने 2026 में अपने कुल कर्मचारियों में करीब 4 प्रतिशत कटौती करने का ऐलान किया था। कंपनी ज्यादा जरूरी और ज्यादा कमाई वाले कामों में पैसा लगाने के लिए यह कदम उठा रही है।

फिनटेक कंपनी Block ने भी फरवरी में करीब 4,000 नौकरियां खत्म करने की बात कही थी। यह उसके कुल कर्मचारियों का लगभग आधा हिस्सा था। इससे साफ है कि पेमेंट और फिनटेक कंपनियां अब खर्च घटाने और काम को ज्यादा आसान बनाने पर जोर दे रही हैं।

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मजबूत बिजनेस के बाद भी छंटनी

Visa ने छंटनी का ऐलान अपने क्वार्टरली रिजल्ट से ठीक पहले किया है। कंपनी ने पिछले दो साल में सिर्फ एक क्वार्टर को छोड़कर हर बार वॉल स्ट्रीट की उम्मीद से ज्यादा कमाई की है।

2026 की दूसरी तिमाही में लोगों ने खरीदारी पर अच्छा खर्च किया। Visa की कमाई लोन देने से नहीं, बल्कि कार्ड और डिजिटल पेमेंट से होने वाले ट्रांजैक्शन पर निर्भर करती है। इसलिए लोन न चुकाने जैसे रिस्क का कंपनी पर दूसरी फाइनेंशियल कंपनियों के मुकाबले कम असर पड़ता है।

निवेशकों पर नहीं पड़ा बड़ा असर

Evercore ISI के एनालिस्ट्स का मानना है कि यह छंटनी Visa के लिए कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। उनके मुताबिक, कंपनी अपने खर्च और कर्मचारियों की संख्या में बदलाव करके ज्यादा कमाई वाले सेक्टर में पैसा लगा रही है।

छंटनी के ऐलान के बाद शुरुआती ट्रेडिंग में Visa के शेयर करीब 1 प्रतिशत चढ़ गए। कंपनी की कुल मार्केट वैल्यू 683 अरब डॉलर से ज्यादा हो गई। इस साल अब तक Visa के शेयर में 3 प्रतिशत से थोड़ी ज्यादा तेजी आई है।

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Edited By:
Gaurav
Published On:
Jul 29, 2026