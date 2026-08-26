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Newsबिजनेस न्यूजUP Election 2027 से पहले अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, महिलाओं के लिए किए कई बड़े वादे

UP Election 2027 से पहले अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, महिलाओं के लिए किए कई बड़े वादे

उत्तर प्रदेश चुनाव 2027 से पहले समाजवादी पार्टी ने बड़ा दांव चला है। अखिलेश यादव ने सत्ता में वापसी पर महिलाओं के लिए हर साल 40 हजार रुपये की आर्थिक मदद देने का वादा किया है। उन्होंने स्त्री सम्मान समृद्धि योजना को चुनावी घोषणापत्र में शामिल करने और महिला सुरक्षा मजबूत करने की बात कही।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 26, 2026 16:03 IST
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In Short

  • अखिलेश यादव का महिलाओं को हर साल 40 हजार रुपये देने का वादा
  • स्त्री सम्मान समृद्धि योजना को सपा के चुनावी घोषणापत्र में शामिल करने का ऐलान
  • महिला सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं करने का दिया भरोसा

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बड़ा चुनावी वादा किया है। उन्होंने कहा है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में वापस आती है तो महिलाओं के लिए **स्त्री सम्मान समृद्धि योजना** शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत महिलाओं को हर साल 40 हजार रुपये की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया गया है।

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महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का दावा

अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह योजना समाजवादी पार्टी के चुनावी घोषणापत्र में शामिल की जाएगी। उन्होंने इसे महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी आर्थिक आजादी से जोड़ते हुए कहा कि इस पहल का मकसद महिलाओं को आगे बढ़ने में मदद करना है।

उन्होंने कहा कि आधी आबादी को मजबूत बनाने के लिए सरकार बनने पर इस योजना को लागू किया जाएगा। पार्टी का दावा है कि आर्थिक सहायता मिलने से महिलाओं को अपने फैसले लेने और अपने लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिलेगी।

महिला सुरक्षा पर भी दिया भरोसा

पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने महिला सुरक्षा को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर महिलाओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

उन्होंने अपनी पिछली सरकार के दौरान शुरू की गई महिला हेल्पलाइन 1090 का भी जिक्र किया। अखिलेश यादव ने कहा कि यह व्यवस्था महिलाओं की शिकायतों के समाधान के लिए बनाई गई थी और आज भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है।

2027 चुनाव में सपा की बड़ी तैयारी

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 के शुरुआती महीनों में होने की संभावना है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। समाजवादी पार्टी इस बार सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है।

वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाला एनडीए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है।

अखिलेश यादव का यह ऐलान चुनावी अभियान में महिलाओं को केंद्र में रखने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। आने वाले समय में अन्य दल भी महिलाओं और कल्याणकारी योजनाओं को लेकर अपने वादे सामने रख सकते हैं।
 

Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 26, 2026