तेलंगाना की मशहूर तुअर दाल अब पहुंचेगी ऑस्ट्रेलिया, पहली बार विदेश भेजी गई 2.5 टन GI टैग वाली दाल

भारत के खास कृषि उत्पादों की पहचान अब विदेशों में भी बढ़ रही है। इसी कड़ी में तेलंगाना की मशहूर तंदूर तुअर दाल (Tandur Toor Dal) पहली बार ऑस्ट्रेलिया भेजी जा रही है। इस दाल को GI टैग मिला हुआ है, जो इसकी खास पहचान और गुणवत्ता को दर्शाता है। इस कदम से भारतीय कृषि उत्पादों के लिए विदेशी बाजार में नए मौके खुलने की उम्मीद है। साथ ही किसानों और निर्यातकों को भी इसका फायदा मिल सकता है।

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पहली बार ऑस्ट्रेलिया भेजी गई 2.5 टन दाल

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि तेलंगाना की GI टैग वाली तंदूर तुअर दाल की पहली निर्यात खेप को ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना किया गया है।

इस खेप में कुल 2.5 मीट्रिक टन दाल शामिल है। इसके जरिए ऑस्ट्रेलिया के लोगों को भारत की इस खास दाल का स्वाद चखने का मौका मिलेगा। यह कदम भारत के स्थानीय कृषि उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने की कोशिशों का हिस्सा है।

India's GI products are winning the world! 🇮🇳🌏 We have flagged-off the first-ever export of GI-tagged Tandur Tur Dal from Telangana to Australia. This shipment of 2.5 MT of the GI-tagged speciality will bring the unmistakable flavours of India to Australian homes. Our farmers and exporters are reaping the financial benefits of growing international demand for India's authentic agricultural products. — Piyush Goyal (@PiyushGoyal) October 29, 2026

क्या है तंदूर तुअर दाल की खासियत?

तंदूर तुअर दाल तेलंगाना के तंदूर इलाके से जुड़ी हुई है। यह अपनी अलग पहचान और खास गुणों के लिए जानी जाती है। इसी वजह से इसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी GI टैग दिया गया है।

GI टैग उन उत्पादों को मिलता है, जिनकी गुणवत्ता, पहचान या खासियत किसी विशेष इलाके से जुड़ी होती है। इससे असली क्षेत्रीय उत्पादों को दूसरे इलाकों में बनने वाले मिलते-जुलते उत्पादों से अलग पहचान मिलती है।

किसानों और निर्यातकों को कैसे होगा फायदा?

तंदूर तुअर दाल का ऑस्ट्रेलिया पहुंचना तेलंगाना के किसानों और निर्यातकों के लिए नए अवसर पैदा कर सकता है। इससे स्थानीय कृषि उत्पादों को विदेशों में पहचान मिलने की उम्मीद है।

GI टैग वाले उत्पादों की घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में अलग पहचान बन सकती है। बेहतर मार्केटिंग, गुणवत्ता और विदेशी खरीदारों तक पहुंच मिलने से किसानों के लिए बाजार बढ़ सकता है। इससे उनकी कमाई बढ़ाने के अवसर भी पैदा हो सकते हैं।

विदेशों में बढ़ सकती है भारतीय दाल की पहचान

भारत में मसालों, चावल, फलों और दालों समेत कई कृषि उत्पादों को GI टैग मिला हुआ है। इनकी खास पहचान विदेशी बाजारों में इन्हें लोकप्रिय बनाने में मदद कर सकती है।

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तुअर दाल भारतीय रसोई में काफी इस्तेमाल होती है। दाल तड़का और सांभर जैसे व्यंजनों में इसका खास इस्तेमाल होता है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया को भेजी गई यह पहली खेप विदेशों में भारतीय दालों की पहचान बढ़ाने और नए खरीदारों तक पहुंचने का रास्ता खोल सकती है।