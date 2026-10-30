Tata Sons में बढ़ा विवाद! चंद्रशेखरन और नोएल टाटा की सीक्रेट मीटिंग बेनतीजा, अब कोर्ट तक पहुंच सकता है मामला

टाटा ग्रुप के अंदर लीडरशिप और कंपनी के भविष्य को लेकर चल रहा विवाद अब नया मोड़ ले रहा है। टाटा संस की लिस्टिंग, चेयरमैन के कार्यकाल और बड़े फैसलों को लेकर दोनों पक्षों के बीच मतभेद बने हुए हैं। मामला सुलझाने की कोशिश भी हुई, लेकिन बात नहीं बनी। इस पूरे विवाद में सीक्रेट मीटिंग से लेकर कानूनी कार्रवाई की आशंका तक कई अहम बातें सामने आई हैं।

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सीक्रेट मीटिंग में नहीं निकला कोई समाधान

The Economic Times की रिपोर्ट के मुताबिक, टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा ने 25 अक्टूबर, रविवार को सीक्रेट मीटिंग की। यह मुलाकात दक्षिण मुंबई में नोएल टाटा के घर पर हुई। पूर्व टाटा ग्रुप अधिकारी एनए सूनावाला ने मीटिंग आयोजित कराई थी। हालांकि, बातचीत में कोई समाधान नहीं निकला। दोनों पक्ष आगे भी बातचीत जारी रखने पर सहमत हुए।

17 सितंबर के फैसलों पर उठाए सवाल

मीटिंग के अगले दिन नोएल टाटा ने टाटा संस के कंपनी सेक्रेटरी सुप्रकाश मुखोपाध्याय को पत्र लिखा। इसमें 17 सितंबर की बोर्ड मीटिंग के फैसलों पर सवाल उठाए गए। नोएल टाटा ने वोटिंग प्रक्रिया, जरूरी मंजूरी और संभावित हितों के टकराव को लेकर आपत्ति जताई। उन्होंने मीटिंग की रिकॉर्डिंग, फाइनल मिनट्स और वोटिंग रिकॉर्ड भी मांगे।

चंद्रशेखरन के दोबारा चेयरमैन बनने पर विवाद

17 सितंबर की बोर्ड मीटिंग में चंद्रशेखरन को फरवरी 2027 से दूसरे पांच साल के कार्यकाल की मंजूरी मिली थी। नोएल टाटा ने इसका विरोध किया। उनका कहना है कि ग्रुप की पॉलिसी के मुताबिक चंद्रशेखरन को 65 साल की उम्र में रिटायर होना चाहिए।

चंद्रशेखरन ने कहा कि वह पॉलिसी का पालन करेंगे, लेकिन टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, एयर इंडिया और टाटा डिजिटल के बड़े प्रोजेक्ट पूरे करना चाहते हैं।

टाटा संस की लिस्टिंग पर क्यों मतभेद?

नोएल टाटा चाहते हैं कि टाटा संस प्राइवेट कंपनी बनी रहे। उन्होंने शापूरजी पल्लोनजी ग्रुप की 18.4% हिस्सेदारी के आंशिक मोनेटाइजेशन के जरिए 25,000 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव रखा।

चंद्रशेखरन ने प्रस्ताव पर विचार करने की बात कही, लेकिन बताया कि लिस्टिंग से मामला मुश्किल हो सकता है। उनके मुताबिक, लिस्टिंग का फैसला उनके नियंत्रण में नहीं है, बल्कि RBI की रेगुलेटरी जरूरतों से जुड़ा है।

विवाद सुलझाने के लिए किसने की पहल?

रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्व अधिकारी एस रामादोराई, इशात हुसैन और आर गोपालकृष्णन के अलावा आलू टाटा और गीतांजलि किर्लोस्कर ने भी बातचीत के लिए प्रोत्साहित किया था। सितंबर की बोर्ड मीटिंग के बाद दोनों पक्षों की यह पहली मुलाकात थी।

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क्या कोर्ट तक पहुंचेगा मामला?

टाटा ट्रस्ट्स के पास टाटा संस की करीब 66% हिस्सेदारी है और वह लिस्टिंग के खिलाफ है। दूसरी तरफ शापूरजी पल्लोनजी ग्रुप लिस्टिंग का समर्थन करता है, ताकि पारदर्शिता बढ़े और निवेश से पैसा निकाला जा सके।

रिपोर्ट के मुताबिक, नोएल टाटा ने संकेत दिया है कि दोबारा नियुक्ति का विवाद नहीं सुलझने पर वह कोर्ट जा सकते हैं। हालांकि, चंद्रशेखरन और नोएल टाटा ने सवालों का जवाब नहीं दिया है।