दिवाली के बाद ग्रीन पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, पूरी तरह बैन लगाने की मांग पर क्या होगा फैसला?

प्रदूषण के बीच पटाखों पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। अदालत ने इस मामले की सुनवाई अगले हफ्ते तक टाल दी है। वहीं, पटाखों में बेरियम की मात्रा और ग्रीन क्रैकर्स से जुड़े मुद्दों पर दिवाली के बाद सुनवाई हो सकती है। इस दौरान याचिकाकर्ताओं ने पटाखों की बिक्री और उनकी पहचान पर गंभीर सवाल उठाए, जबकि निर्माताओं ने पूर्ण प्रतिबंध के बजाय सख्त नियम लागू करने की मांग की।

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ग्रीन पटाखों की बिक्री पर उठे सवाल

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्न बी वराले की पीठ ने मामले की सुनवाई की। याचिकाकर्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि सरकार विचार-विमर्श के लिए दो हफ्ते का समय मांग रही है, लेकिन इस दौरान पटाखों की बिक्री, ढुलाई और डिलीवरी जारी है।

वहीं, याचिकाकर्ता अर्जुन गोपाल की वकील उत्तरा बब्बर ने कहा कि बाजार में ग्रीन क्रैकर्स के नाम पर भ्रामक लेबल वाले पटाखे बिक रहे हैं। इनकी असलियत जांचने के लिए प्रभावी व्यवस्था या काम करने वाला QR कोड मौजूद नहीं है।

बच्चों के फेफड़ों पर पड़ रहा असर

सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी अपराजिता सिंह ने पटाखों से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी खतरों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पटाखों से निकलने वाले PM2.5 जैसे बारीक कण फेफड़ों में पहुंचकर खून के जरिए पूरे शरीर में फैल सकते हैं।

उन्होंने कहा कि दिल्ली के डॉक्टरों को 14 से 16 साल के ऐसे बच्चों के फेफड़ों में भी काले धब्बे मिल रहे हैं, जिन्होंने कभी धूम्रपान नहीं किया। दिवाली के बाद अस्पतालों में सांस और गर्भावस्था से जुड़ी समस्याएं बढ़ने की बात भी सामने रखी गई।

क्या ग्रीन पटाखे पूरी तरह सुरक्षित हैं?

अपराजिता सिंह ने साफ किया कि ग्रीन पटाखे भी प्रदूषण मुक्त नहीं हैं। CSIR और NEERI के फॉर्मूले के मुताबिक, सामान्य पटाखों की तुलना में इनसे करीब 30 फीसदी कम उत्सर्जन होता है।

उन्होंने सवाल उठाया कि जब गंभीर प्रदूषण के दौरान निर्माण कार्य रोकने और स्कूल ऑनलाइन करने जैसे कदम उठाने पड़ते हैं, तो पटाखे चलाने की अनुमति क्यों दी जानी चाहिए?

प्रतीकात्मक तस्वीर

पटाखा निर्माताओं ने प्रतिबंध का किया विरोध

पटाखा निर्माताओं के वकील जे. साई दीपक ने कहा कि पूर्ण प्रतिबंध से काले बाजार, चीनी उत्पादों और बिना लाइसेंस वाले पटाखों की बिक्री बढ़ सकती है।

उन्होंने मांग की कि नियम तोड़ने वालों के लाइसेंस रद्द किए जाएं, लेकिन नियमों का पालन करने वाले निर्माताओं को दोषी न ठहराया जाए।

दिल्ली सरकार ने कोर्ट को क्या बताया?

दिल्ली सरकार की ओर से एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि एक नवंबर से प्रदूषण नियंत्रण के नए कदम लागू होंगे। इनमें BS6 से नीचे के बाहरी वाहनों के प्रवेश पर रोक, सरकारी दफ्तरों के समय में बदलाव और निर्माण स्थलों पर एंटी-स्मॉग गन का इस्तेमाल शामिल है। उन्होंने बताया कि 608 एंटी-स्मॉग गन तैनात की गई हैं।

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सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान हर साल उसके आदेशों के उल्लंघन पर चिंता जताई। अदालत ने नई पीढ़ी को प्रदूषण की गंभीर समस्या के प्रति ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत भी बताई।