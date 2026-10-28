OBC जातियों की अलग सूची बनाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सरकार ही करेगी फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने जनगणना में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की जातियों के लिए अलग सूची उपलब्ध कराने की मांग वाली याचिका का निपटारा कर दिया है। अदालत ने साफ किया कि यह सरकार की नीति से जुड़ा मामला है और इस पर फैसला सरकार ही ले सकती है। हालांकि, कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को अपनी मांग संबंधित अधिकारी के सामने रखने की छूट दी है। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है और याचिका में क्या मांग की गई थी।

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सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

बुधवार को मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने की। अदालत ने कहा कि जनगणना में ओबीसी जातियों को किस तरीके से दर्ज किया जाए, यह नीतिगत फैसला है। इसलिए इस मामले पर सरकार ही विचार कर सकती है।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को राहत देते हुए कहा कि वे अपनी मांग भारत के जनगणना रजिस्ट्रार जनरल के सामने रख सकते हैं। इसी के साथ अदालत ने याचिका का निपटारा कर दिया।

ओबीसी जातियों को लेकर क्या थी मांग?

यह याचिका ओबीसी फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से दाखिल की गई थी। इसमें मांग की गई थी कि ऑनलाइन जनगणना फॉर्म में ओबीसी जातियों के लिए ड्रॉप-डाउन मेनू यानी पहले से तैयार सूची का विकल्प दिया जाए।

इस व्यवस्था में लोगों को अपनी जाति का नाम खुद लिखने के बजाय उपलब्ध सूची में से चुनने की सुविधा मिल सकेगी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि इससे अलग-अलग पिछड़ी जातियों को सूचीबद्ध करने में मदद मिलेगी।

फेडरेशन की तरफ से पेश वकील अंजनी अयंगर ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता पिछड़े वर्गों से आते हैं और उन्होंने सरकार के सामने भी यह मांग रखी थी।

प्रतीकात्मक तस्वीर

मौजूदा जनगणना फॉर्म में क्या है व्यवस्था?

याचिका के मुताबिक, जनगणना के शेड्यूल में कॉलम नंबर 10 के तहत अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और जाति से जुड़ी जानकारी मांगी गई है।

लेकिन एससी और एसटी के अलावा दूसरे लोगों के लिए अपनी जाति दर्ज करने का विकल्प ओपन टेक्स्ट फील्ड के रूप में दिया गया है। इसका मतलब है कि लोगों को अपनी जाति का नाम खुद लिखना होगा।

2011 की जनगणना का भी दिया हवाला

याचिकाकर्ताओं ने अपनी मांग के समर्थन में 2011 की जनगणना का उदाहरण दिया। उनका कहना था कि जिस तरह उस समय एससी और एसटी जातियों के लिए ड्रॉप-डाउन मेनू की व्यवस्था की गई थी, उसी तरह ओबीसी जातियों के लिए भी यह सुविधा होनी चाहिए।

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फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यवस्था को लागू करने का कोई आदेश नहीं दिया है। अदालत ने यह फैसला सरकार पर छोड़ते हुए याचिकाकर्ताओं को जनगणना रजिस्ट्रार जनरल के सामने अपनी बात रखने की छूट दी है।