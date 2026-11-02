दिल्ली-NCR में पटाखे जलाने की मिली इजाजत! सुप्रीम कोर्ट ने तय किया समय, इन जगहों पर रहेगी रोक

दिवाली से पहले दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने इस बार दिवाली पर ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दे दी है। हालांकि, इसके लिए कुछ सख्त नियम भी बनाए गए हैं। पटाखे जलाने का समय तय किया गया है और कई जगहों पर इन्हें जलाने की पूरी तरह मनाही होगी। आइए जानते हैं कि दिल्ली-एनसीआर में कब और कहां पटाखे जलाए जा सकेंगे और सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिए हैं।

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7 और 8 नवंबर को पटाखे जलाने की इजाजत

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 2 नवंबर 2026 को दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखे जलाने की सीमित अनुमति दी है। अदालत के आदेश के मुताबिक, लोग 7 और 8 नवंबर को तय समय के दौरान ही ग्रीन पटाखे जला सकेंगे।

कोर्ट ने सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे जलाने की अनुमति दी है। यानी दोनों दिन सुबह एक घंटे और रात में दो घंटे पटाखे जलाए जा सकेंगे।

यह फैसला दिल्ली और आसपास के इलाकों में लगातार खराब होती हवा की गुणवत्ता को लेकर बढ़ती चिंता के बीच आया है। इसी वजह से अदालत ने पटाखों के इस्तेमाल को लेकर कई पाबंदियां भी लगाई हैं।

प्रतीकात्मक तस्वीर

अस्पतालों से 300 मीटर के दायरे में नहीं जलेंगे पटाखे

सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि अस्पतालों, नर्सिंग होम, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला स्वास्थ्य केंद्रों और वृद्धाश्रमों के 300 मीटर के दायरे में पटाखे नहीं जलाए जा सकेंगे।

इसके अलावा शिक्षण संस्थानों और पहले से घोषित साइलेंस जोन में भी पटाखे जलाने पर रोक रहेगी। इन सभी जगहों को 'नो-क्रैकर जोन' घोषित किया जाएगा।

अदालत ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिन इलाकों में पटाखे जलाने की मनाही है, वहां उचित निशान लगाए जाएं। साथ ही इन प्रतिबंधित इलाकों की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाए, ताकि उन्हें पता रहे कि कहां पटाखे नहीं जलाने हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में क्या आदेश दिया था?

सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला 15 अक्टूबर 2025 के आदेश के आधार पर आया है। उस समय अदालत ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर लगी रोक में कुछ समय के लिए छूट दी थी।

हालांकि, यह छूट कुछ शर्तों के साथ दी गई थी। अदालत ने केवल मंजूरी प्राप्त ग्रीन पटाखों को तय समय में जलाने की अनुमति दी थी। साथ ही प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल रोकने के लिए नियम भी बनाए थे।

ग्रीन पटाखों को सामान्य पटाखों के मुकाबले कम प्रदूषण फैलाने के लिए तैयार किया जाता है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि इनसे बिल्कुल प्रदूषण नहीं होता।