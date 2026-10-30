एसबीआई क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल-डीजल भरवाना पड़ेगा महंगा! 1 दिसंबर से लागू होगा नया नियम

अगर आप SBI का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। खासकर उन लोगों के लिए जो अपने कार्ड से पेट्रोल-डीजल भरवाते हैं या ट्रांसपोर्ट से जुड़े बड़े पेमेंट करते हैं। SBI Card ने कुछ खास ट्रांजैक्शन पर नए चार्ज लगाने का फैसला किया है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि नए नियम कब लागू होंगे, किन पेमेंट पर फीस लगेगी और आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा।

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1 दिसंबर से लागू होंगे नए नियम

SBI Card की वेबसाइट पर 27 अक्टूबर को जारी नोटिस के मुताबिक, नए चार्ज 1 दिसंबर 2026 से लागू होंगे। इसके तहत 30,000 रुपये से ज्यादा के कुछ ट्रांसपोर्ट ट्रांजैक्शन और एक बिलिंग साइकिल में 50,000 रुपये से ज्यादा के कुल फ्यूल खर्च पर 1% फीस लगेगी।

इस बदलाव का असर खासतौर पर उन कार्डहोल्डर्स पर पड़ेगा, जो अक्सर बड़े अमाउंट के पेमेंट करते हैं। इसलिए कार्ड इस्तेमाल करने वालों को अब अपने खर्च और ट्रांजैक्शन पर पहले से ज्यादा ध्यान देना होगा।

ट्रांसपोर्ट पर कब लगेगा 1% चार्ज?

नए नियमों के मुताबिक, ट्रांसपोर्ट से जुड़े हर ऐसे ट्रांजैक्शन पर 1% फीस लगेगी, जिसका अमाउंट 30,000 रुपये से ज्यादा होगा। यह नियम MCC 4111, 4784 और 4131 के तहत आने वाली ट्रांसपोर्ट सर्विसेज पर लागू होगा।

उदाहरण के लिए, अगर आप एक बार में 35,000 रुपये का ट्रांसपोर्ट पेमेंट करते हैं, तो 350 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। वहीं, 50,000 रुपये के पेमेंट पर 500 रुपये की फीस लगेगी।

ध्यान देने वाली बात यह है कि यह लिमिट हर ट्रांजैक्शन के लिए अलग-अलग होगी। यानी पूरे महीने के ट्रांसपोर्ट खर्च को जोड़कर चार्ज नहीं लगाया जाएगा।

पेट्रोल-डीजल पर कैसे लगेगी फीस?

फ्यूल के मामले में नियम थोड़ा अलग है। अगर किसी एक बिलिंग साइकिल में आपके सभी योग्य फ्यूल ट्रांजैक्शन का कुल अमाउंट 50,000 रुपये से ज्यादा हो जाता है, तो पूरे फ्यूल खर्च पर 1% चार्ज लगेगा।

इसमें MCC 5172, 5541, 5542 और 5983 के तहत आने वाले ट्रांजैक्शन शामिल हैं।

मान लीजिए आपने एक बिलिंग साइकिल में कुल 55,000 रुपये का फ्यूल खरीदा। ऐसे में सिर्फ 5,000 रुपये के अतिरिक्त खर्च पर नहीं, बल्कि पूरे 55,000 रुपये पर फीस लगेगी। यानी आपको 550 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे।

SBI Card यूजर्स को क्या करना चाहिए?

SBI Card इस्तेमाल करने वालों को अब ट्रांसपोर्ट और फ्यूल खर्च की लिमिट अलग-अलग समझनी होगी। ट्रांसपोर्ट पर 30,000 रुपये की लिमिट हर योग्य ट्रांजैक्शन के लिए है, जबकि फ्यूल पर 50,000 रुपये की लिमिट पूरी बिलिंग साइकिल के लिए है।

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अगर आप नियमित रूप से बड़े पेमेंट करते हैं, तो अपने क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट और फ्यूल खर्च पर नजर रखें। इससे आपको पहले ही पता चल सकेगा कि किसी ट्रांजैक्शन पर अतिरिक्त फीस लग सकती है या नहीं।