एसबीआई में बड़ा बदलाव! 27 साल के अनुभवी सुनील रामगोपाल अग्रवाल बने नए CFO, जानें उनकी जिम्मेदारियां

SBI CFO Appointment: देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI ने सुनील रामगोपाल अग्रवाल को नया चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी CFO नियुक्त किया है। अग्रवाल इससे पहले LIC में CFO के पद पर काम कर चुके हैं। वह 15 जुलाई को SBI से जुड़ गए हैं और SEBI के हिसाब से बैंक की बड़ी जिम्मेदारी संभालने वाली टीम का हिस्सा होंगे। अब जानते हैं कि वह CFO का पद कब संभालेंगे। advertisement

1 अगस्त से CFO का पद संभालेंगे अग्रवाल

SBI ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि सुनील रामगोपाल अग्रवाल 15 जुलाई को बैंक से जुड़ गए हैं। वह 1 अगस्त 2026 से चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी CFO का पद संभालेंगे।

बैंक ने यह भी बताया कि अग्रवाल SEBI के हिसाब से बैंक के की मैनेजेरियल पर्सनल यानी KMP होंगे। आसान भाषा में कहें तो वह बैंक की बड़ी जिम्मेदारी संभालने वाली टीम का हिस्सा होंगे और फाइनेंस से जुड़े बड़े फैसलों में उनकी खास भूमिका रहेगी। लेकिन SBI में आने से पहले अग्रवाल कहां और किस पद पर काम कर चुके हैं?

LIC में भी रह चुके हैं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर

SBI में आने से पहले सुनील रामगोपाल अग्रवाल देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के पद पर काम कर रहे थे।

LIC में वह कंपनी के फाइनेंस से जुड़े सभी काम देखते थे। इस दौरान उन्होंने कंपनी के फाइनेंस सिस्टम को बेहतर बनाने, नई योजनाओं को लागू करने और कंपनी को आगे बढ़ाने से जुड़े कई जरूरी काम संभाले। लेकिन फाइनेंशियल सर्विसेज के क्षेत्र में वह कितने साल से काम कर रहे हैं?

फाइनेंशियल सर्विसेज में 27 साल का अनुभव

सुनील रामगोपाल अग्रवाल करीब 27 साल से फाइनेंशियल सर्विसेज और स्ट्रैटेजी से जुड़े काम कर रहे हैं। वह फाइनेंशियल प्लानिंग, कैपिटल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और इन्वेस्टर रिलेशंस जैसे कई जरूरी काम संभाल चुके हैं।

इसके अलावा, उन्होंने कॉरपोरेट गवर्नेंस और रेगुलेटरी मामलों पर भी लंबे समय तक काम किया है। अपने करियर में वह बोर्ड मेंबर्स, रेगुलेटर्स, इन्वेस्टर्स और दूसरे बड़े स्टेकहोल्डर्स के साथ मिलकर कई बड़े फैसलों और जरूरी कामों का हिस्सा रहे हैं। लेकिन बोर्ड और रेगुलेटर्स के साथ काम करते हुए उन्होंने कौन-कौन सी जिम्मेदारियां संभाली हैं?

बोर्ड और रेगुलेटर्स के साथ काम का अनुभव

LIC में काम करते हुए अग्रवाल बोर्ड मेंबर्स और रेगुलेटर्स के साथ होने वाली बातचीत और उनसे जुड़े जरूरी काम देखते थे। SBI में भी वह फाइनेंस से जुड़े बड़े फैसलों और बैंक की आगे की योजनाओं पर काम करेंगे। लेकिन उन्होंने पढ़ाई कहां तक की है और उनके पास कौन-कौन सी डिग्री हैं?

advertisement

चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ इंजीनियरिंग की डिग्री

सुनील रामगोपाल अग्रवाल चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। इसके अलावा, उन्होंने कंप्यूटर साइंस में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग यानी BE की डिग्री भी की है। फाइनेंस और टेक्नोलॉजी दोनों की समझ SBI में CFO का काम संभालने में उनके काफी काम आएगी।