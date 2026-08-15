प्रधानमंत्री का बड़ा विजन, Fortune 500 में बढ़ेगी भारत की हिस्सेदारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से भारत को लेकर कई बड़े लक्ष्य सामने रखे। उन्होंने कहा कि आने वाले दशक में भारत का लक्ष्य होना चाहिए कि Fortune 500 कंपनियों में भारत की 50 कंपनियां शामिल हों।

प्रधानमंत्री ने भारत के कारोबार, बैंकिंग और फार्मास्युटिकल सेक्टर को वैश्विक स्तर पर मजबूत पहचान दिलाने की जरूरत पर भी जोर दिया।

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Fortune 500 में 50 भारतीय कंपनियों का लक्ष्य

देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने Fortune 500 कंपनियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब दुनिया Fortune 500 कंपनियों की बात करती है तो सवाल उठता है कि आने वाले दशक में इनमें 50 कंपनियां भारत की क्यों नहीं हो सकतीं। उन्होंने इसे देश के लिए एक लक्ष्य के रूप में सामने रखा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि वह देश को जगाना और उसकी ताकत को सामने लाना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि देश केवल सरकार से नहीं बनता, बल्कि हर नागरिक मिलकर राष्ट्र का निर्माण करता है।

दुनिया के टॉप बैंकों में हो भारतीय बैंक

प्रधानमंत्री ने भारत के बैंकिंग सेक्टर की प्रगति का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब देश का बैंकिंग सेक्टर आगे बढ़ रहा है तो किसी भारतीय बैंक को दुनिया के शीर्ष बैंकों में अपनी जगह क्यों नहीं बनानी चाहिए।

उन्होंने लक्ष्य रखा कि दुनिया के टॉप पांच बैंकों में कम से कम एक भारतीय बैंक शामिल होना चाहिए।

दुनिया की बड़ी फार्मा कंपनियों में हो भारत का नाम

फार्मास्युटिकल सेक्टर को लेकर भी प्रधानमंत्री ने बड़ा लक्ष्य सामने रखा। उन्होंने कहा कि भारत ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन अब जरूरत है कि दुनिया की पांच सबसे बड़ी फार्मास्युटिकल कंपनियों में कम से कम एक भारतीय कंपनी का नाम शामिल हो।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को इन क्षेत्रों में अपनी जगह मजबूत करनी होगी और वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान स्थापित करनी होगी।

विकास के लिए Shakti ki Sapta Dhara का रोडमैप

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भारत के विकास के लिए ‘Shakti ki Sapta Dhara’ यानी सात प्रमुख क्षेत्रों का भी जिक्र किया। इनमें मैन्युफैक्चरिंग, कृषि और फूड प्रोसेसिंग, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी और सॉफ्ट पावर शामिल हैं।

प्रधानमंत्री ने ‘Sapta Sindhu’ का जिक्र करते हुए कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए देश को एक नई धारा की जरूरत है। उन्होंने ‘Sapta Dhara’ को देश की ताकत के रूप में सामने रखते हुए कहा कि आने वाले 5 से 7 वर्षों में वह हासिल किया जा सकता है, जो पिछले 5 से 7 दशकों में नहीं हो पाया।

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उन्होंने कहा कि इस शक्ति और सामर्थ्य के जरिए देश को नई ऊंचाइयां, नई गति और नए लक्ष्यों को पार करने की क्षमता मिलेगी। इसके साथ ही युवाओं की शक्ति और क्षमता का पूरी तरह इस्तेमाल कर उसे राष्ट्र निर्माण से जोड़ा जाएगा