PNB ग्राहकों के लिए अलर्ट! 10 नवंबर से पहले निपटा लें ये जरूरी काम, वरना बंद हो सकता है बैंक अकाउंट

अगर आपका बैंक अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। बैंक ने लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हो रहे कुछ खातों को लेकर अलर्ट जारी किया है। ऐसे बैंक अकाउंट 10 नवंबर 2026 के बाद बंद किए जा सकते हैं। हालांकि, यह नियम सभी ग्राहकों पर लागू नहीं होगा। बैंक ने इसके लिए कुछ खास शर्तें तय की हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप समय रहते अपने खाते की स्थिति जांच लें।

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किन ग्राहकों के बैंक अकाउंट हो सकते हैं बंद?

पंजाब नेशनल बैंक के मुताबिक, ऐसे बैंक अकाउंट बंद किए जा सकते हैं, जिनमें 30 सितंबर 2023 के बाद कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है और जिनका बैलेंस भी जीरो है। यानी खाता बंद करने के लिए इन दोनों शर्तों का पूरा होना जरूरी है।

बैंक का कहना है कि इस कदम का मकसद लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हो रहे खातों के दुरुपयोग और उनसे जुड़े जोखिम को रोकना है। जिन ग्राहकों के खाते इन शर्तों में आते हैं, उन्हें 10 नवंबर से पहले अपनी बैंक शाखा से संपर्क करना चाहिए।

कब इनएक्टिव माना जाता है बैंक अकाउंट?

पीएनबी की गाइडलाइंस के मुताबिक, अगर किसी खाते में लगातार 24 महीने यानी दो साल तक ग्राहक की ओर से कोई गतिविधि नहीं होती, तो उसे इनऑपरेटिव माना जा सकता है।

इसमें पैसे जमा करने या निकालने के अलावा दूसरी बैंकिंग गतिविधियां भी शामिल हैं। जैसे केवाईसी अपडेट कराना या बैंक की किसी सर्विस के लिए रिक्वेस्ट देना। हालांकि, खाता इनऑपरेटिव होना और उसका बंद होना अलग-अलग बातें हैं।

अकाउंट बंद होने से कैसे बचाएं?

अगर आपके खाते में जीरो बैलेंस है और 30 सितंबर 2023 के बाद कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, तो सबसे पहले अपनी बैंक शाखा में संपर्क करें।

बैंक ने ऐसे ग्राहकों को 10 नवंबर 2026 से पहले केवाईसी से जुड़े दस्तावेज जमा करने की सलाह दी है। इसके लिए पहचान और पते के प्रमाण के तौर पर पासपोर्ट, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे मान्य दस्तावेज दिए जा सकते हैं।

इसके अलावा बैंक की मांग के अनुसार पैन कार्ड या फॉर्म 16 और अकाउंट दोबारा चालू कराने के लिए रिक्वेस्ट लेटर भी देना पड़ सकता है। दस्तावेजों का वेरिफिकेशन होने के बाद बैंक खाते को दोबारा ऑपरेटिव कर सकता है।

खाते की जानकारी कहां से मिलेगी?

अगर आपको अपने बैंक अकाउंट की स्थिति को लेकर कोई संदेह है, तो नजदीकी पीएनबी शाखा में जाकर जानकारी ले सकते हैं।

इसके अलावा बैंक के टोल-फ्री नंबर 1800-1800 और 1800-2021 पर भी संपर्क कर सकते हैं। ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे आखिरी तारीख का इंतजार करने के बजाय समय रहते जरूरी प्रक्रिया पूरी कर लें।