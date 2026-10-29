गुजरात को मिलेगी ₹407.56 करोड़ की सौगात! PM मोदी 30 अक्टूबर को करेंगे बनास डेयरी के 3 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन

गुजरात के बनासकांठा में डेयरी और पशुपालन से जुड़े कई नए प्रोजेक्ट्स शुरू होने जा रहे हैं। इनसे किसानों और पशुपालकों को नई तकनीक का फायदा मिलेगा। साथ ही दूध की स्टोरेज, आलू की प्रोसेसिंग और साफ ऊर्जा के उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा। आइए जानते हैं कि इन प्रोजेक्ट्स में क्या खास है और किसानों को इनसे कैसे फायदा होगा।

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30 अक्टूबर को तीन बड़े प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 और 31 अक्टूबर 2026 को गुजरात के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान 30 अक्टूबर को बनासकांठा के भीलड़ी से वे बनास डेयरी के ₹407.56 करोड़ के तीन प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। इनमें ₹324.77 करोड़ का भारत बोवाइन ब्रीडिंग एंड रिसर्च सेंटर, ₹51.65 करोड़ का फ्रेंच फ्राइज प्रोसेसिंग प्लांट और ₹31.14 करोड़ का ऑटोमेटेड स्टोरेज सिस्टम शामिल है। इसके अलावा दो नए बायो-CNG प्लांट की आधारशिला भी रखेंगे।

पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए नया रिसर्च सेंटर

बनास डेयरी ने भीलड़ी में 127 एकड़ जमीन पर भारत बोवाइन ब्रीडिंग एंड रिसर्च सेंटर (BBBRC) बनाया है। इसका मकसद बेहतर नस्ल के पशुओं को तैयार करना और पशुपालन में नई तकनीक को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत केंद्र के लिए ₹38.83 करोड़ मंजूर हुए हैं, जिसमें ₹2 करोड़ डोनर पशुओं के लिए हैं। इस प्रोजेक्ट को NDDB का टेक्निकल सपोर्ट और NABARD की वित्तीय सहायता मिली है। इसे सरकार की AHIDF स्कीम के तहत मंजूरी दी गई है।

दूध के प्रोडक्ट्स रखने के लिए 9 मंजिला स्टोरेज सिस्टम

बनासकांठा के पालनपुर में ₹31.14 करोड़ से ऑटोमेटेड स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम (ASRS) तैयार किया गया है। इसमें नौ मंजिल तक ऊंचे स्टील रैक हैं और 11,000 पैलेट रखने की क्षमता है। यह सिस्टम UHT दूध के प्रोडक्ट्स की स्टोरेज और सप्लाई को तेज और आसान बनाएगा। इसे बनास डेयरी ने खुद तैयार किया है, जिससे लागत घटेगी और डेयरी से जुड़े 4.18 लाख दूध उत्पादकों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी।

फ्रेंच फ्राइज बनाने की क्षमता बढ़ेगी

वाव-थराद जिले के देवोदर तालुका के सनादर गांव में ₹51.65 करोड़ का फ्रेंच फ्राइज प्रोसेसिंग प्लांट बनाया गया है। अप्रैल 2026 से इसकी उत्पादन क्षमता 2 टन प्रति घंटे से बढ़ाकर 5 टन प्रति घंटे करने का काम शुरू हुआ। यहां टेस्ट ट्यूब में पौधे तैयार करने से लेकर खेतों में आलू उगाने, कोल्ड स्टोरेज में रखने और फ्रेंच फ्राइज बनाने तक की पूरी व्यवस्था है। बनास डेयरी के मुताबिक, भारत की किसी दूसरी कोऑपरेटिव या एजेंसी के पास ऐसा इंटीग्रेटेड सिस्टम नहीं है।

गोबर से बनेगी बायो-CNG, किसानों की बढ़ेगी कमाई

प्रधानमंत्री थराद और राधनपुर में दो नए बायो-CNG प्लांट की ई-आधारशिला भी रखेंगे। थराद प्लांट में रोजाना 75 मीट्रिक टन और राधनपुर में 100 मीट्रिक टन गोबर प्रोसेस करने की क्षमता होगी। बनास डेयरी पहले से चार ऐसे प्लांट चला रही है। इनसे गोबर को गाड़ियों के ईंधन और ऑर्गेनिक खाद में बदला जाता है। नए प्लांट साफ ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाने के साथ पशुपालकों को अतिरिक्त कमाई का मौका देंगे।

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इन सभी प्रोजेक्ट्स का मकसद आधुनिक तकनीक की मदद से पशुपालन और खेती को बेहतर बनाना, पर्यावरण की सुरक्षा करना और किसानों की आमदनी बढ़ाना है।