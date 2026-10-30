गुजरात से काशी का सफर होगा आसान... PM मोदी ने दिखाई 2 नई ट्रेनों को हरी झंडी

भारतीय रेलवे में दो नई ट्रेन सेवाओं की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुजरात से इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इनमें साबरमती से वाराणसी के बीच चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस और बेचराजी रेल सेवा शामिल हैं। नई एक्सप्रेस ट्रेन गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई शहरों को जोड़ेगी। ऐसे में यात्रियों के लिए यह जानना जरूरी है कि ट्रेन कब चलेगी और किन स्टेशनों पर रुकेगी।

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साबरमती से वाराणसी के लिए नई सुपरफास्ट ट्रेन

रेलवे प्रशासन के मुताबिक, साबरमती (अहमदाबाद) से वाराणसी के बीच नई सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की गई है। उद्घाटन के दिन गाड़ी संख्या 09405 स्पेशल ट्रेन शुक्रवार सुबह 10:30 बजे साबरमती स्टेशन से रवाना होगी।

यह ट्रेन अलग-अलग स्टेशनों से होते हुए अगले दिन यानी शनिवार सुबह 11:40 बजे वाराणसी जंक्शन पहुंचेगी।

इस नई ट्रेन से गुजरात और राजस्थान से उत्तर प्रदेश जाने वाले यात्रियों को सफर का एक और विकल्प मिलेगा।

माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी ने अमदावाद (साबरमती)–वाराणसी एक्सप्रेस और बेचराजी रेल सेवा का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। #RailInfra4Gujarat https://t.co/V6vyExCXJh — Ministry of Railways (@RailMinIndia) October 30, 2026

वाराणसी से साबरमती की टाइमिंग क्या होगी?

नियमित सेवा के तहत गाड़ी संख्या 12206 वाराणसी-साबरमती दैनिक एक्सप्रेस शाम 5:30 बजे वाराणसी से रवाना होगी। यह ट्रेन अगले दिन रात 8:15 बजे साबरमती स्टेशन पहुंचेगी।

वापसी में गाड़ी संख्या 12205 साबरमती-वाराणसी एक्सप्रेस सुबह 5:20 बजे साबरमती स्टेशन से चलेगी और अगले दिन सुबह 6:30 बजे वाराणसी जंक्शन पहुंचेगी।

इस तरह यात्रियों को दोनों दिशाओं में रोजाना सफर करने की सुविधा मिलेगी।

किन स्टेशनों पर रुकेगी ट्रेन?

रेलवे की जानकारी के अनुसार, साबरमती-वाराणसी एक्सप्रेस कई बड़े और छोटे स्टेशनों पर रुकेगी।

इनमें मीरजापुर, सूबेदारगंज (प्रयागराज), गोविंदपुरी (कानपुर), टूंडला, ईदगाह आगरा, भरतपुर, बांदीकुई, गांधीनगर, जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, पालनपुर और मेहसाणा शामिल हैं।

इन स्टेशनों से भी यात्री अपनी यात्रा के लिए टिकट बुक कर सकेंगे।

ट्रेन में कितने और कौन से कोच होंगे?

उद्घाटन स्पेशल ट्रेन में अलग-अलग श्रेणियों के कोच लगाए गए हैं।

इसमें AC फर्स्ट क्लास का एक, AC सेकंड क्लास के दो, AC थर्ड क्लास के छह, स्लीपर क्लास के छह और जनरल क्लास के पांच कोच शामिल हैं।

इससे अलग-अलग बजट में यात्रा करने वाले यात्रियों को विकल्प मिलेंगे।

तीन राज्यों के यात्रियों को मिलेगा फायदा

नई साबरमती-वाराणसी एक्सप्रेस गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बीच रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगी।

खासतौर पर पूर्वांचल और बिहार की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए यह सेवा उपयोगी साबित हो सकती है। रेलवे ने इस ट्रेन के जरिए कई शहरों को सीधे जोड़ने की सुविधा दी है।