गरमा गरम जलेबी की तरह बिके ₹18 करोड़ से शुरू होने वाले फ्लैट! गुरुग्राम में लग्जरी रियल एस्टेट ने मचाया धमाल

Gurugram Luxury Homes: गुरुग्राम का लग्जरी हाउसिंग मार्केट इस समय खूब चर्चा में है। करोड़ों रुपये के फ्लैट भी तेजी से बिक रहे हैं और बड़े डेवलपर्स को खरीदारों से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हाल ही में एक नए प्रोजेक्ट की बुकिंग ने सबका ध्यान खींचा है। अब सवाल है कि हफ्तेभर में इस प्रोजेक्ट में कितने करोड़ रुपये के घर बिक गए?

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हफ्तेभर में 8109 करोड़ रुपये की बुकिंग

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुंबई की ओबेरॉय रियल्टी लिमिटेड ने दिल्ली-एनसीआर में अपने पहले हाउसिंग प्रोजेक्ट में जोरदार बुकिंग हासिल की है। कंपनी ने 29 जून को गुरुग्राम में अपना सुपर लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च किया था और सिर्फ एक हफ्ते में 8,109 करोड़ रुपये के घर बुक हो गए।

कंपनी ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि उसके थ्री सिक्सटी नॉर्थ प्रोजेक्ट को खरीदारों से अच्छा रिस्पांस मिला है। यह दिखाता है कि गुरुग्राम में महंगे घरों की मांग तेजी से बढ़ रही है। अब सवाल है कि इस प्रोजेक्ट में ऐसा क्या खास है कि खरीदारों ने इतनी तेजी से बुकिंग कर दी?

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18 करोड़ रुपये से शुरू होती है कीमत

ओबेरॉय रियल्टी का यह प्रोजेक्ट गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड इलाके में है। पहले हिस्से में 14.8 एकड़ जमीन पर छह टावर बनाए जा रहे हैं। इनमें कुल 832 फ्लैट होंगे।

इन फ्लैट्स की कीमत 18 करोड़ रुपये से शुरू होती है। कंपनी ने इसका बेस रेट 35,000 रुपये प्रति स्क्वॉयर फुट बताया है। यानी यह आम घरों वाला प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि बेहद महंगे और लग्जरी घरों में आता है। अब सवाल है कि लॉन्च के बाद खरीदारों ने इन फ्लैट्स को कितनी तेजी से खरीद लिया?

लॉन्च के बाद सभी यूनिट बिके

कंपनी के मुताबिक, लॉन्च के बाद इस प्रोजेक्ट को खरीदारों से उम्मीद से ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिला और सभी फ्लैट बिक गए। ओबेरॉय रियल्टी के चेयरमैन और एमडी विकास ओबेरॉय ने लॉन्च के समय कहा था कि कंपनी दिल्ली-एनसीआर में अपना पहला प्रोजेक्ट ला रही है और उन्हें भरोसा है कि यहां ब्रांड को अच्छा रिस्पांस मिलेगा।

कंपनी इस प्रोजेक्ट के दोनों हिस्सों पर करीब 6,000 करोड़ रुपये लगाने की तैयारी कर रही है। गुरुग्राम में थ्री सिक्सटी नॉर्थ प्रोजेक्ट का दूसरा हिस्सा अगले साल शुरू करने की योजना है। अब सवाल है कि इस प्रोजेक्ट से कंपनी को कितनी कमाई की उम्मीद है?

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कंपनी को बड़े रेवेन्यू की उम्मीद

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, ओबेरॉय रियल्टी का कहना है कि इस प्रोजेक्ट से कुल 16,000 करोड़ रुपये तक की कमाई हो सकती है। गुरुग्राम में शुरुआत करते ही कंपनी को मिली यह बुकिंग दिखाती है कि दिल्ली-एनसीआर में लग्जरी घरों की मांग अभी भी मजबूत है।