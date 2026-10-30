Tata Sons में ₹25,000 करोड़ की डील पर हलचल तेज! नोएल टाटा ने लिखीं दो चिट्ठियां, 26 नवंबर को होगा फैसला?

टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा संस (Tata Sons) में एक बार फिर बड़े बदलाव की चर्चा तेज हो गई है। कंपनी के डायरेक्टर नोएल टाटा (Noel Tata) ने दो अलग-अलग प्रस्तावों की समीक्षा करने को कहा है। इनमें शापूरजी पलोनजी (SP) ग्रुप की हिस्सेदारी खरीदने और टाटा संस के स्ट्रक्चर में बदलाव का मामला शामिल है। इन प्रस्तावों पर आगे क्या होगा, इसे लेकर अब सबकी नजर अगली बोर्ड मीटिंग पर है।

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₹25,000 करोड़ के प्रस्ताव पर मांगी रिपोर्ट

द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, नोएल टाटा ने 29 अक्टूबर को कंपनी सेक्रेटरी सुप्रकाश मुखोपाध्याय को दो चिट्ठियां लिखीं। इनमें उन्होंने 26 नवंबर की बोर्ड मीटिंग में दोनों प्रस्तावों की पूरी जानकारी रखने को कहा है।

नोएल चाहते हैं कि मैनेजमेंट इन प्रस्तावों की वैल्यूएशन, कानूनी और रेगुलेटरी नियमों, फंडिंग और इन्हें लागू करने की टाइमलाइन पर रिपोर्ट दे। इसके बाद बोर्ड इन प्रस्तावों पर चर्चा करके वोटिंग कर सकेगा।

SP ग्रुप की 18.38% हिस्सेदारी खरीदने की तैयारी

शापूरजी पलोनजी ग्रुप के पास टाटा संस की करीब 18.38% हिस्सेदारी है। SP ग्रुप ने कंपनी के शेयर कैपिटल में चुनिंदा कटौती करके अपनी हिस्सेदारी वापस खरीदने का प्रस्ताव दिया है।

इस प्रस्ताव के तहत ₹25,000 करोड़ का भुगतान 18 महीनों में दो या उससे ज्यादा किस्तों में किया जाएगा। शेयरों की कीमत फेयर मार्केट वैल्यू के आधार पर मर्चेंट बैंकर या रजिस्टर्ड वैल्यूअर तय करेगा।

इसके लिए पैसा कंपनी के इंटरनल कैश फ्लो, लिस्टेड कंपनियों की कुछ हिस्सेदारी बेचने या नए बिजनेस में थर्ड पार्टी इन्वेस्टमेंट से जुटाया जा सकता है। नए बिजनेस की लिस्टिंग और उसके बाद शेयर बेचने का विकल्प भी है। इसमें पब्लिक से उधार लेने का प्रस्ताव नहीं है।

हालांकि, इस डील के लिए शेयरहोल्डर्स का स्पेशल रेजोल्यूशन, SP शेयरहोल्डर्स की लिखित सहमति, मुंबई NCLT और दूसरे रेगुलेटर्स की मंजूरी जरूरी होगी।

टाटा संस को अनलिस्टेड रखने की क्या योजना?

दूसरी चिट्ठी में नोएल टाटा ने टाटा ट्रस्ट्स के 28 सितंबर वाले प्रस्ताव की समीक्षा मांगी है। इसमें टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स सॉल्यूशंस और टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स को टाटा संस में मर्ज करने की योजना है।

टाटा संस में टाटा ट्रस्ट्स की कुल 66% हिस्सेदारी है। ट्रस्ट्स का मानना है कि इस मर्जर से टाटा संस होल्डिंग कंपनी के साथ ऑपरेटिंग कंपनी भी बन जाएगी। इससे कंपनी NBFC और कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी से जुड़े रेगुलेटरी नियमों के दायरे से बाहर आ सकती है।

इस प्रक्रिया में NCLT या केंद्र सरकार के पास मर्जर स्कीम भेजने से पहले RBI से नो-ऑब्जेक्शन लेना होगा।

17 सितंबर की मीटिंग से क्यों बढ़ा विवाद?

17 सितंबर की बोर्ड मीटिंग में चेयरमैन एन चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति और टाटा संस की लिस्टिंग को लेकर मतभेद सामने आए थे। नोएल टाटा ने दोनों प्रस्तावों का विरोध किया था, जबकि दूसरे डायरेक्टर्स ने समर्थन किया।

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फिलहाल RBI ने टाटा संस को अपर-लेयर NBFC की कैटेगरी में रखा है। इसके तहत पहचान के तीन साल के भीतर लिस्टिंग जरूरी है। हालांकि, अभी दोनों नए प्रस्तावों को बोर्ड की मंजूरी नहीं मिली है।