भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर निर्मला सीतारमण का बयान! GST और बैंकों पर कही ये अहम बात

भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक अहम बयान दिया है। उन्होंने देश की आर्थिक स्थिति पर भरोसा जताते हुए लोगों से भारत की तरक्की को लेकर पॉजिटिव सोच रखने की अपील की है। वित्त मंत्री का कहना है कि देश को अपनी आर्थिक ताकत पर विश्वास करना चाहिए। आइए जानते हैं कि उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था, जीएसटी कलेक्शन, बैंकों की स्थिति और लोगों की सोच को लेकर क्या कहा है।

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भारत की अर्थव्यवस्था में कमजोरी के संकेत नहीं

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार, 2 नवंबर को मुंबई में HSBC की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखने वाले प्रमुख हिस्सों में फिलहाल कमजोरी के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं।

उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक सेहत को मजबूत रखने वाले सभी जरूरी आधार अच्छी स्थिति में हैं। इनकी हालत ऐसी नहीं है कि अर्थव्यवस्था को कमजोर माना जाए।

वित्त मंत्री ने साफ किया कि भारतीय अर्थव्यवस्था के बुनियादी हिस्से ठीक तरीके से काम कर रहे हैं और इनमें किसी तरह की नाजुक स्थिति नहीं दिखाई दे रही है।

जीएसटी कलेक्शन और बैंकों की मजबूती पर जताया भरोसा

वित्त मंत्री ने अपनी बात को समझाने के लिए देश के मजबूत जीएसटी कलेक्शन और बैंकिंग सेक्टर का उदाहरण दिया।

उन्होंने कहा कि भारत में जीएसटी कलेक्शन मजबूत है और देश के बैंक भी अच्छी स्थिति में हैं। ये दोनों अर्थव्यवस्था की मजबूती दिखाने वाले अहम संकेत हैं।

प्रतीकात्मक तस्वीर

सीतारमण के मुताबिक, आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने वाले जरूरी पिलर्स सही तरीके से काम कर रहे हैं। ऐसे में देश की अर्थव्यवस्था को लेकर कमजोरी की बात करना सही नहीं होगा।

भारत की तरक्की पर भरोसे के साथ बात करें लोग

कार्यक्रम के दौरान निर्मला सीतारमण ने लोगों से अपील की कि वे भारत और उसकी आर्थिक तरक्की के बारे में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात करें।

उन्होंने कहा, "हमें भारत के बारे में बहुत भरोसे के साथ बात करनी होगी। आप सभी से मेरी यही अपील है।"

वित्त मंत्री का कहना था कि देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए लोगों को भारत की ताकत पर विश्वास रखना चाहिए और उसके बारे में भरोसे के साथ अपनी बात रखनी चाहिए।

निगेटिव सोच कम करने की जरूरत

निर्मला सीतारमण ने इस बात पर भी चिंता जताई कि कई बार अच्छी समझ रखने वाले लोग भी भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर शक और संदेह के साथ बात करते हैं।उन्होंने कहा कि अब इस तरह की भाषा और सोच को बदलने की जरूरत है। भारत को ज्यादा ऑप्टिमिज्म यानी पॉजिटिव सोच की जरूरत है।

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वित्त मंत्री ने कहा कि देश में निराशा और हर बात पर शक करने की सोच कम होनी चाहिए। लोगों को भारत के भविष्य के बारे में ज्यादा भरोसे के साथ बातचीत करनी चाहिए।

उन्होंने कहा, "भारत को खुद पर विश्वास जताने की जरूरत है।"सीतारमण का संदेश था कि जब अर्थव्यवस्था के जरूरी आधार मजबूत हैं, तो देश के लोगों को भी अपनी आर्थिक ताकत पर भरोसा दिखाना चाहिए।