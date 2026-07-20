दिल्ली में ₹15 करोड़ से शुरू होंगे लग्जरी फ्लैट्स, जानिए कब और कैसे होगी नीलामी

NBCC flat: NBCC इंडिया लिमिटेड दिल्ली में 262 महंगे फ्लैट्स की ऑनलाइन नीलामी करने जा रही है। ये फ्लैट सरोजिनी नगर के एवेन्यू टावर्स प्रोजेक्ट में हैं, जो चाणक्यपुरी के पास है। हर फ्लैट की शुरुआती कीमत ₹15 करोड़ से ज्यादा रखी गई है।

इस नीलामी से करीब ₹4,400 करोड़ मिलने की उम्मीद है। इस पैसे का इस्तेमाल सरोजिनी नगर, नेताजी नगर, श्रीनिवासपुरी और कस्तूरबा नगर की पुरानी सरकारी कॉलोनियों को दोबारा बनाने में किया जाएगा।

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कब होगी नीलामी?

फ्लैट खरीदने वाले लोगों को 30 जुलाई तक EMD जमा करना होगा। नीलामी से पहले 24 जुलाई को एक बैठक रखी गई है, जिसमें बोली लगाने से जुड़ी जानकारी दी जाएगी।

ऑनलाइन नीलामी 31 जुलाई को होगी। सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले लोगों को फ्लैट दिए जाएंगे।

फ्लैट्स का साइज और सुविधाएं

एवेन्यू टावर्स में कुल 262 चार बेडरूम वाले फ्लैट होंगे। ये फ्लैट नौ टावरों में बनाए जा रहे हैं और हर टावर में 10 मंजिल होंगी। हर मंजिल पर दो से तीन फ्लैट होंगे। सभी टावरों को स्काईवॉक से जोड़ा जाएगा। यहां एक साझा क्लब हाउस और खुले हरे इलाके भी होंगे।

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फ्लैट तीन अलग-अलग साइज में मिलेंगे। इनका कुल एरिया करीब 4,200 वर्ग फुट, 4,300 वर्ग फुट और 4,700 वर्ग फुट होगा। वहीं अंदर इस्तेमाल होने वाला एरिया करीब 2,518 से 2,598 वर्ग फुट के बीच रहेगा। हर फ्लैट के साथ तीन तय पार्किंग जगह मिलेंगी। प्रोजेक्ट में बड़ी बालकनी, टैरेस, हर टावर के लिए अलग एंट्री लॉबी और गाड़ी से उतरने की अलग जगह भी होगी।

यहां करीब 50,000 वर्ग फुट का क्लब हाउस बनाया जाएगा। इसके अलावा स्काई गार्डन, हरे खुले इलाके, ओपन एयर जिम, योग डेक, बैठने की जगह और पेट पार्क जैसी सुविधाएं भी होंगी। हर मंजिल की ऊंचाई 3.22 मीटर होगी। प्रोजेक्ट को कम बिजली और पानी खर्च करने वाले तरीके से तैयार किया जा रहा है।

कब तक पूरा होगा प्रोजेक्ट?

एवेन्यू टावर्स को RERA से मंजूरी मिल चुकी है। NBCC को उम्मीद है कि इसका काम अगले दो साल में पूरा हो जाएगा।

यह प्रोजेक्ट दिल्ली की सरकारी हाउसिंग कॉलोनियों को दोबारा बनाने की बड़ी योजना का हिस्सा है। करीब ₹32,000 करोड़ की इस योजना के तहत 12,970 पुराने सरकारी क्वार्टर हटाकर 21,083 नए घर बनाए जाएंगे। इसके साथ दुकान और ऑफिस के लिए जगह, दूसरी जरूरी सुविधाएं और बेहतर शहर की व्यवस्था भी तैयार की जाएगी।