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Newsबिजनेस न्यूजमहंगाई का झटका! 1 सितंबर से 9 रुपये महंगा हो जाएगा दूध, त्योहारों से पहले बिगड़ा घर का बजट

महंगाई का झटका! 1 सितंबर से 9 रुपये महंगा हो जाएगा दूध, त्योहारों से पहले बिगड़ा घर का बजट

मुंबई में 1 सितंबर से तबेला दूध महंगा होने जा रहा है। दूध उत्पादकों ने कीमत बढ़ाने का फैसला किया है, जिससे रोजाना ताजा दूध खरीदने वाले परिवारों का खर्च बढ़ेगा। त्योहारी सीजन से पहले होने वाली इस बढ़ोतरी के पीछे चारा, पशु आहार और डेयरी लागत में इजाफा बड़ी वजह है।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 29, 2026 15:54 IST

In Short

  • मुंबई में तबेला दूध की कीमत 1 सितंबर 2026 से 9 रुपये बढ़कर 102 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी।
  • नई दरें 28 फरवरी 2027 तक लागू रहेंगी; फिलहाल तबेला दूध 93 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है।
  • पशु आहार, चारा और दुधारू पशुओं की बढ़ती लागत को कीमत बढ़ाने की मुख्य वजह बताया गया है।


मुंबई में रोजाना तबेले वाला दूध खरीदने वाले परिवारों की जेब पर 1 सितंबर 2026 से अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है। शहर के दूध उत्पादकों ने तबेला दूध की कीमत में 9 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी का फैसला किया है। अभी इसकी कीमत 93 रुपये प्रति लीटर है, जो नई दर लागू होने के बाद 102 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी।

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यह बढ़ोतरी ऐसे समय हो रही है, जब त्योहारी सीजन शुरू होने वाला है। ऐसे में जिन घरों में रोजाना ताजा डेयरी दूध खरीदा जाता है, उनके मासिक खर्च में सीधा इजाफा होगा।

1 सितंबर से लागू होंगी नई दरें

दूध उत्पादकों के मुताबिक, नई कीमतें 1 सितंबर 2026 से लागू होंगी और 28 फरवरी 2027 तक प्रभावी रहेंगी। इस दौरान मुंबई में तबेला दूध खरीदने वाले ग्राहकों को हर लीटर पर मौजूदा कीमत से 9 रुपये ज्यादा चुकाने होंगे।

यानी 93 रुपये प्रति लीटर मिलने वाला दूध अब 102 रुपये प्रति लीटर में मिलेगा। यह बढ़ोतरी करीब छह महीने तक लागू रहेगी।

 क्यों बढ़ानी पड़ी दूध की कीमत?

दूध उत्पादकों का कहना है कि पिछले कुछ महीनों में डेयरी फार्म चलाने की लागत लगातार बढ़ी है। दुधारू पशुओं की कीमत बढ़ने के साथ-साथ उनके खाने, चारे और देखभाल पर होने वाला खर्च भी काफी बढ़ गया है।उत्पादकों के अनुसार, अनाज समेत कई तरह के पशु आहार की कीमतों में 25% तक की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा सूखा और हरा चारा महंगा हुआ है। खली की कीमत बढ़ने से भी दूध उत्पादन की लागत पर असर पड़ा है।

इन बढ़ते खर्चों के बीच उत्पादकों के लिए 93 रुपये प्रति लीटर की मौजूदा कीमत पर दूध बेचना मुश्किल हो रहा था। इसी वजह से कीमत में बदलाव का फैसला किया गया।

 रोजाना दूध लेने वालों पर सीधा असर

नई कीमतों का सबसे ज्यादा असर उन परिवारों पर पड़ेगा, जो रोजाना तबेला दूध खरीदते हैं। एक परिवार अगर रोज एक लीटर दूध खरीदता है, तो उसे हर दिन 9 रुपये ज्यादा खर्च करने होंगे।इस हिसाब से 30 दिन में करीब 270 रुपये का अतिरिक्त खर्च जुड़ सकता है। वहीं रोज दो लीटर दूध खरीदने वाले परिवारों पर यह अतिरिक्त बोझ और बढ़ जाएगा।


 त्योहारी सीजन से पहले बढ़ा खर्च

दूध की नई कीमतें सितंबर की शुरुआत से लागू होंगी। ऐसे में त्योहारी सीजन से पहले मुंबई के परिवारों के घरेलू बजट में एक और खर्च जुड़ जाएगा। दूध रोजमर्रा की जरूरत का हिस्सा होने के कारण इस बढ़ोतरी का असर सीधे मासिक खर्च पर दिखाई देगा।फिलहाल तबेला दूध की कीमत 93 रुपये प्रति लीटर है, लेकिन 1 सितंबर से ग्राहकों को इसके लिए 102 रुपये प्रति लीटर चुकाने होंगे।
 

Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 29, 2026