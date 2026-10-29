Milk Price Hike: कर्नाटक में दूध 8 रुपये लीटर महंगा, 1 नवंबर से नई कीमत लागू

कर्नाटक में आम लोगों को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। राज्य सरकार ने नंदिनी दूध की कीमत में 8 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद दूध की कीमत 46 रुपये से बढ़कर 54 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी। नई कीमतें 1 नवंबर से लागू होंगी। सरकार का कहना है कि इस बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा फायदा दूध उत्पादक किसानों को मिलेगा। बढ़े हुए 8 रुपये में से 7 रुपये किसानों और 1 रुपये सहकारी समितियों को दिए जाएंगे।

advertisement

1 नवंबर से लागू होंगी नई कीमतें

कर्नाटक सरकार की कैबिनेट ने दूध की कीमत बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हालांकि, इस प्रस्ताव को पहले ही मंजूरी मिल चुकी थी, लेकिन विधान परिषद चुनाव और आचार संहिता लागू होने के कारण इसका ऐलान नहीं किया गया था। अब आचार संहिता हटने के बाद सरकार ने बढ़ी हुई कीमतों को लागू करने का फैसला किया है।

इस फैसले के पीछे किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांग भी एक बड़ी वजह है।

किसानों ने मांगी थी 10 रुपये की बढ़ोतरी

मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने बताया कि दूध उत्पादक किसान लंबे समय से कीमत बढ़ाने की मांग कर रहे थे। अपनी मांगों को लेकर किसान सड़कों पर भी उतरे थे। वहीं, सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री, पशुपालन मंत्री और सहकारिता मंत्री से मुलाकात की थी।

किसानों की मांग थी कि दूध की कीमत में कम से कम 10 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की जाए। हालांकि, सरकार ने इतनी बड़ी बढ़ोतरी को संभव नहीं माना। इस मुद्दे पर कैबिनेट में दो-तीन बार चर्चा हुई और आखिरकार सर्वसम्मति से 8 रुपये बढ़ाने का फैसला लिया गया।

किसानों को अब कितने रुपये मिलेंगे?

मंत्री के मुताबिक, अभी कर्नाटक में दूध उत्पादक किसानों को लगभग 35 रुपये प्रति लीटर मिलते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार 5 रुपये प्रति लीटर का प्रोत्साहन भी देती है।

नई व्यवस्था के तहत किसानों को मिलने वाली कीमत 35 रुपये से बढ़कर 42 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी। वहीं, सरकार की तरफ से मिलने वाला 5 रुपये का प्रोत्साहन पहले की तरह जारी रहेगा।

इस तरह किसानों को अब कुल 47 रुपये प्रति लीटर मिलेंगे। सरकार के मुताबिक, इससे राज्य के लाखों किसान परिवारों को फायदा होगा।

सहकारी समितियों को भी मिलेगा फायदा

दूध की कीमत में हुई कुल 8 रुपये की बढ़ोतरी में से 7 रुपये सीधे किसानों को मिलेंगे, जबकि बाकी 1 रुपया दूध सहकारी समितियों को दिया जाएगा।

मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने कहा कि किसानों के सामने आ रही परेशानियों को देखते हुए विधान परिषद में सभी दलों के सदस्यों ने उनकी मदद करने की मांग की थी। इन्हीं मांगों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। हालांकि, इस बढ़ोतरी के बाद आम लोगों को नंदिनी दूध खरीदने के लिए हर लीटर पर 8 रुपये ज्यादा खर्च करने होंगे।