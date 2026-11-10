अमीरों के घर खरीदने का बदल गया ट्रेंड! अब सिर्फ बड़ा बंगला नहीं, घर में चाहिए ये खास सुविधाएं

भारत में लग्जरी घर खरीदने वालों की पसंद तेजी से बदल रही है। पहले महंगी लोकेशन, बड़ा घर और शानदार सुविधाएं लग्जरी की पहचान मानी जाती थीं। लेकिन अब अमीर खरीदार घर में आराम के साथ ऐसी जगह भी चाहते हैं, जहां परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिता सकें। आखिर इस बदलते ट्रेंड में खरीदार किन सुविधाओं को सबसे ज्यादा अहमियत दे रहे हैं और बिल्डर्स क्या बदलाव कर रहे हैं? आइए जानते हैं।

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अब घर में ही पार्टी और शादी के फंक्शन की तैयारी

भारत में अमीर खरीदार अब ऐसे घर पसंद कर रहे हैं, जहां छोटी पार्टियां, फैमिली डिनर, त्योहारों के जश्न और शादी से जुड़े फंक्शन आसानी से हो सकें। खासकर फेस्टिव और वेडिंग सीजन में यह ट्रेंड ज्यादा दिखाई दे रहा है। लोग चाहते हैं कि मेहमानों को बुलाने के लिए हर बार बाहर कोई वेन्यू बुक न करना पड़े और घर में ही प्राइवेसी के साथ जश्न मना सकें।

लग्जरी घरों में इन सुविधाओं की बढ़ी डिमांड

हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स (HNIs) यानी ज्यादा संपत्ति वाले खरीदार अब बड़े लिविंग रूम, प्राइवेट टेरेस, खूबसूरत गार्डन वाले डेक और एंटरटेनमेंट लाउंज को अहमियत दे रहे हैं। ऐसे घरों की मांग बढ़ रही है, जिनमें इनडोर और आउटडोर स्पेस आपस में जुड़े हों। इससे घर में आराम करने के साथ मेहमानों के लिए पार्टी आयोजित करना भी आसान हो जाता है।

बिल्डर्स भी बदल रहे घरों का डिजाइन

खरीदारों की बदलती पसंद को देखते हुए डेवलपर्स भी अपने प्रोजेक्ट्स में बदलाव कर रहे हैं। अब सिर्फ शानदार डिजाइन और अच्छी लोकेशन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। नए लग्जरी घरों में मॉड्यूलर किचन, पसंद के मुताबिक इंटीरियर, फ्लेक्सिबल लेआउट और बड़े कॉमन एरिया जैसी सुविधाएं शामिल की जा रही हैं। साथ ही होटल जैसी सुविधाओं पर भी जोर बढ़ रहा है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

Elan Group ने बताया क्यों बदल रही पसंद

Elan Group के प्रेसिडेंट सेल्स एंड स्ट्रैटेजी विनीत डावर ने Business Today को बताया कि अब लग्जरी का मतलब सिर्फ बड़ा घर या महंगी सुविधाएं नहीं रह गया है। खरीदार ऐसे घर चाहते हैं, जहां परिवार के साथ जश्न मना सकें। उनके मुताबिक बड़े लिविंग एरिया, प्राइवेट टेरेस और एंटरटेनमेंट जोन की मांग बढ़ रही है।

Multigen India ने बताई खरीदारों की नई जरूरत

Multigen India के फाउंडर और CEO विवेक सिंघल के मुताबिक फेस्टिव और वेडिंग सीजन में घर के अंदर सोशल गैदरिंग की अहमियत बढ़ी है। खरीदार ऐसी जगह चाहते हैं, जहां निजी समारोह आराम से हो सकें। इसी वजह से डेवलपर्स होटल जैसी सुविधाएं, जरूरत के मुताबिक बदले जा सकने वाले लेआउट और कस्टमाइज्ड डिजाइन दे रहे हैं।

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BlueOak Private Office ने क्या कहा?

BlueOak Private Office के मैनेजिंग पार्टनर संकल्प गेरा का कहना है कि अमीर खरीदार अब घर की कीमत, साइज और लोकेशन के साथ यह भी देखते हैं कि वहां उनकी लाइफस्टाइल कितनी बेहतर होगी। दोस्तों के साथ पार्टी और फैमिली डिनर जैसी जरूरतें घर खरीदने के फैसले को प्रभावित कर रही हैं। उनके मुताबिक आने वाले समय में वही घर ज्यादा पसंद किए जाएंगे, जहां मेहमानों के साथ समय बिताना और समारोह आयोजित करना आसान होगा।