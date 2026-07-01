1 जुलाई से LPG हुआ सस्ता! ₹183 तक घटे सिलेंडर के दाम, देखें आपके शहर का नया रेट

LPG Cylinder Price: जुलाई महीने की शुरुआत आम लोगों के लिए राहत भरी खबर के साथ हुई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने महीने के पहले ही दिन LPG सिलेंडर की कीमतों में बड़ा बदलाव किया है।



इस बार कटौती 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में की गई है।

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सिर्फ कमर्शियल सिलेंडर हुआ सस्ता

तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को LPG सिलेंडर के दाम देखती हैं और जरूरत के हिसाब से बदलाव करती हैं। 1 जुलाई 2026 को जारी नए रेट में कमर्शियल LPG सिलेंडर सस्ता किया गया है।

इस साल पहली बार मिली कटौती

साल 2026 में कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली थी। जनवरी में 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 1,691 रुपये प्रति सिलेंडर थी।



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इसके बाद लगभग हर महीने इसकी कीमत बढ़ती चली गई। मई महीने में यह सिलेंडर 993 रुपये महंगा होकर पहली बार 3,000 रुपये के पार पहुंच गया था।



जून की शुरुआत में भी इसकी कीमत में 42 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी, जिसके बाद दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर का दाम 3,113.50 रुपये तक पहुंच गया था। अब जुलाई में कंपनियों ने पहली बार राहत देते हुए कीमत घटाई है।

दिल्ली से कोलकाता तक नए रेट

दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर अब 2,930 रुपये का हो गया है। कोलकाता में इसकी कीमत 3,255.50 रुपये से घटकर 3,081.50 रुपये हो गई है। लखनऊ में अब 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 3,052.50 रुपये में मिलेगा।



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वहीं पटना में इसकी नई कीमत 3,227 रुपये तय की गई है। नई कीमतें 1 जुलाई 2026 से लागू हो गई हैं।

घरेलू सिलेंडर के दाम जस के तस

कमर्शियल सिलेंडर सस्ता होने के बावजूद घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर 942 रुपये, कोलकाता में 968 रुपये, मुंबई में 941.50 रुपये और चेन्नई में 957.50 रुपये में मिल रहा है। यानी जुलाई में राहत केवल कमर्शियल सिलेंडर पर मिली है।

