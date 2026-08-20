क्रिप्टो निवेशकों के लिए बड़ी खबर! IDL टोकन से साइबर चोरी तक पांच प्रमुख जोखिमों पर मिलेगी सुरक्षा

क्रिप्टो और डिजिटल एसेट से जुड़े प्रोजेक्ट्स में बाजार, साइबर सुरक्षा और ऑपरेशनल जोखिमों को लेकर इंश्योरेंस एक अहम मुद्दा बनता जा रहा है। इसी बीच AI आधारित DeFi इकोसिस्टम Infinity DAO अपने IDL टोकन और पूरे इकोसिस्टम के लिए करीब 1 अरब डॉलर के प्रस्तावित इंश्योरेंस कवर पर काम कर रहा है। अगर यह कार्यक्रम मंजूर होकर लागू होता है, तो इसके तहत तय शर्तों के अनुसार कुछ जोखिमों को बीमा सुरक्षा मिल सकती है।

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पांच प्रमुख जोखिमों को कवर करने की योजना

प्रस्तावित इंश्योरेंस कवर में पांच प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया जा रहा है। इसमें कुछ तय परिस्थितियों में IDL टोकन से जुड़े डिफॉल्ट जोखिमों के लिए टोकन डिफॉल्ट प्रोटेक्शन और प्लेटफॉर्म या इकोसिस्टम में बीमित विफलता या डिफॉल्ट की स्थिति में प्लेटफॉर्म डिफॉल्ट प्रोटेक्शन शामिल है।

इसके अलावा साइबर अपराध, चोरी या बिना अनुमति डिजिटल एसेट हटाए जाने जैसी घटनाओं के लिए क्राइम और डिजिटल एसेट चोरी से जुड़ा कवरेज भी प्रस्तावित है। डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स (D&O) प्रोटेक्शन के तहत कंपनी के अधिकारियों और प्रबंधन से जुड़े कुछ कानूनी दावों की स्थिति में सुरक्षा देने की बात कही गई है। वहीं, यूजर्स, स्टेकहोल्डर्स और प्लेटफॉर्म के प्रबंधन ढांचे से जुड़े कुछ जोखिमों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा का भी प्रस्ताव है।

Polygon पर चलता है IDL टोकन

Infinity DAO का IDL यूटिलिटी टोकन Polygon ब्लॉकचेन पर संचालित होता है। इसके इकोसिस्टम में ड्यूल-टोकन मॉडल और AI आधारित आर्थिक प्रबंधन व्यवस्था का इस्तेमाल किए जाने की बात कही गई है। इसके तहत टोकन इमिशन, लिक्विडिटी और सिस्टम की स्थिरता से जुड़े पहलुओं को मैनेज करने का मॉडल बताया गया है।

क्रिप्टो में इंश्योरेंस का क्या महत्व है?

क्रिप्टो और डिजिटल एसेट बाजार में साइबर अटैक, चोरी, ऑपरेशनल गड़बड़ी और प्लेटफॉर्म से जुड़े जोखिम बने रहते हैं। ऐसे में थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस कुछ तय जोखिमों को बीमा कंपनी तक ट्रांसफर करने का माध्यम हो सकता है। हालांकि, इंश्योरेंस का मतलब यह नहीं है कि टोकन की कीमत या निवेश पर रिटर्न सुरक्षित हो गया है। बीमा केवल पॉलिसी में तय शर्तों और कवरेज के तहत आने वाले जोखिमों पर लागू होता है।

'14वें सबसे बड़े बीमित टोकन' का दावा

Infinity DAO की ओर से यह दावा किया गया है कि प्रस्तावित इंश्योरेंस लागू होने के बाद IDL दुनिया के बड़े स्तर पर बीमित क्रिप्टो टोकन में शामिल हो सकता है और इसे संभावित रूप से 14वां सबसे बड़ा बीमित क्रिप्टो टोकन बताया गया है। हालांकि, वैश्विक स्तर पर क्रिप्टो टोकन के इंश्योरेंस कवर की कोई आधिकारिक और व्यापक रैंकिंग उपलब्ध नहीं है। इसलिए इस दावे को प्रोजेक्ट की ओर से किया गया मार्केट क्लेम माना जाना चाहिए।