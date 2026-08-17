जुलाई में बेरोजगारी दर घटकर 5.1% पर पहुंची, ज्यादा लोग रोजगार से जुड़े

भारत के रोजगार बाजार में जुलाई 2026 में सुधार के संकेत मिले हैं। नई रिपोर्ट के मुताबिक, इस महीने ज्यादा लोग काम से जुड़े और बेरोजगारी दर में गिरावट दर्ज की गई। 15 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों में बेरोजगारी दर जुलाई में घटकर 5.1% रह गई, जो पिछले महीने और पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले कम है। रोजगार से जुड़े इन आंकड़ों में कई बड़े बदलाव सामने आए हैं, जिनसे लेबर मार्केट की स्थिति का पता चलता है।

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श्रम भागीदारी दर बढ़ी, ज्यादा लोग काम से जुड़े

जुलाई 2026 में 15 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों की श्रम भागीदारी दर बढ़कर 55.4% हो गई। जून में यह आंकड़ा 54.4% था। श्रम भागीदारी दर बताती है कि कुल आबादी में कितने लोग नौकरी कर रहे हैं या काम की तलाश कर रहे हैं।

ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में श्रम भागीदारी दर बढ़ी है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह जून के मुकाबले 1.4 प्रतिशत अंक बढ़कर जुलाई में 58% पहुंच गई। वहीं, महिलाओं की भागीदारी में भी सुधार हुआ है। महिलाओं की श्रम भागीदारी दर जुलाई में बढ़कर 34.4% हो गई, जो जून से 1.7 प्रतिशत अंक ज्यादा है।

ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के रोजगार में बड़ा सुधार

महिलाओं के रोजगार में ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा सुधार देखने को मिला। जुलाई में ग्रामीण महिलाओं की काम करने वाली आबादी का अनुपात बढ़कर 37.2% हो गया, जबकि जून में यह 34.7% था।

इस बढ़ोतरी से पता चलता है कि ग्रामीण इलाकों में ज्यादा महिलाएं रोजगार से जुड़ रही हैं या काम की तलाश में आगे आ रही हैं। वहीं, काम करने वाली आबादी के अनुपात में भी जुलाई में अहम बदलाव दर्ज किया गया।

फरवरी के बाद पहली बार काम करने वालों का अनुपात बढ़ा

जुलाई 2026 में 15 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों का काम करने वाली आबादी का अनुपात बढ़कर 52.5% हो गया। फरवरी 2026 के बाद पहली बार इस आंकड़े में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें ज्यादा सुधार देखने को मिला। जुलाई में ग्रामीण इलाकों का काम करने वाली आबादी का अनुपात बढ़कर 55.4% पहुंच गया, जो जून के मुकाबले 1.6 प्रतिशत अंक ज्यादा है। यह आंकड़ा पिछले साल जुलाई के स्तर से भी 1 प्रतिशत अंक ऊपर रहा।

पुरुषों और महिलाओं दोनों में बेरोजगारी दर घटी

जुलाई में बेरोजगारी दर में भी सुधार देखने को मिला। 15 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों में कुल बेरोजगारी दर घटकर 5.1% रह गई।

जून के मुकाबले पुरुषों और महिलाओं दोनों की बेरोजगारी दर में कमी आई है। इससे संकेत मिलता है कि रोजगार की स्थिति में दोनों वर्गों के लिए सुधार हुआ है और ज्यादा लोग काम से जुड़ रहे हैं।