Civil Defence Reforms: आधुनिक सुरक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम, आत्मनिर्भरता पर प्रधानमंत्री का फोकस
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आधुनिक सिविल डिफेंस वॉलंटियर नेटवर्क तैयार करने की योजना का ऐलान किया। इस नेटवर्क को आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और देश को वैश्विक रक्षा आपूर्तिकर्ता बनाने पर भी जोर दिया।
In Short
- देश में आधुनिक सिविल डिफेंस वॉलंटियर नेटवर्क तैयार किया जाएगा
- रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने और अपनी क्षमताएं बढ़ाने पर जोर
- वित्त वर्ष 2025-26 में रक्षा उत्पादन बढ़कर 1.78 लाख करोड़ रुपये हुआ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से देश में एक बड़े और आधुनिक सिविल डिफेंस वॉलंटियर नेटवर्क की स्थापना की योजना का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस नेटवर्क को आधुनिक प्रणालियों की ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि यह देश के भीतर और सीमाओं के पार आने वाली मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों और संकटों से निपटने में सक्षम हो सके।
देश में बनेगा बड़ा सिविल डिफेंस वॉलंटियर नेटवर्क
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आने वाले दिनों में एक मजबूत सिविल डिफेंस नेटवर्क तैयार किया जाएगा। इसके तहत स्वयंसेवकों को आधुनिक प्रणालियों से परिचित कराया जाएगा।
उन्होंने कहा कि आधुनिक दौर के संकटों से नागरिकों की सुरक्षा के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, इस पर काम किया जाएगा। इसके साथ ही ऐसे बड़े और आधुनिक सिविल डिफेंस वॉलंटियर फोर्स को तैयार करने की बात कही गई, जो मौजूदा चुनौतियों से निपट सके।
क्या है सिविल डिफेंस?
भारत में सिविल डिफेंस रूल्स, 1968 को सिविल डिफेंस एक्ट के तहत तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य हमलों और अन्य आपात स्थितियों के दौरान नागरिकों, संपत्ति और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए एक व्यवस्था उपलब्ध कराना है।
सिविल डिफेंस व्यवस्था के तहत केंद्र और राज्य सरकारें किसी हमले से पहले, उसके दौरान और बाद में बचाव, सुरक्षा और नियंत्रण से जुड़े कदम उठा सकती हैं। इसकी जिम्मेदारियों में नागरिकों और संपत्ति की सुरक्षा करना, हमलों के प्रभाव को कम करना और आपात स्थिति में राहत व रिकवरी के प्रयासों में मदद करना शामिल है।
राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता पर जोर
प्रधानमंत्री के इस ऐलान में नागरिकों की तैयारियों को राष्ट्रीय सुरक्षा, मजबूती और आत्मनिर्भरता से जोड़कर देखा गया। आधुनिक स्वयंसेवी नेटवर्क आपात स्थितियों में समुदायों को प्रतिक्रिया देने में मदद कर सकता है। इसमें सुरक्षा से जुड़े मामले और बड़े स्तर के संकट भी शामिल हो सकते हैं।
रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की जरूरत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा की तैयारियों को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से भी जोड़ा। उन्होंने कहा कि भारत को विदेशी रक्षा कंपनियों के लिए केवल बाजार बने रहने के बजाय अपनी क्षमताएं विकसित करनी होंगी और वैश्विक आपूर्तिकर्ता बनना होगा।
उन्होंने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने और हाइपरसोनिक डिफेंस टेक्नोलॉजी में नेतृत्व करने की जरूरत पर जोर दिया।
रक्षा उत्पादन और निर्यात में बढ़ोतरी
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का घरेलू रक्षा उत्पादन बढ़कर 1.78 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो 2014 में 46,000 करोड़ रुपये था।
इसी तरह वित्त वर्ष 2025-26 में रक्षा निर्यात 38,424 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। इससे वैश्विक रक्षा विनिर्माण बाजार में भारत की भूमिका बढ़ाने की दिशा में सरकार के प्रयासों को दर्शाया गया।