चीनी उत्पादन में जबरदस्त उछाल! नए सीजन में करीब 4 गुना बढ़ा प्रोडक्शन, इस राज्य ने सबको पीछे छोड़ा

भारत में चीनी का उत्पादन नए सीजन की शुरुआत में ही तेजी से बढ़ा है। चीनी सीजन 2026-27 में 5 नवंबर तक देश में कुल 12.85 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा सिर्फ 3.20 लाख टन था। यानी इस बार चीनी का उत्पादन करीब चार गुना हो गया है। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में चीनी मिलों में गन्ने की पेराई जल्दी शुरू होने से उत्पादन में यह बढ़ोतरी देखने को मिली है।

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इंडियन शुगर एंड बायो-एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के मुताबिक, देशभर में अब तक 184 चीनी मिलों ने काम शुरू कर दिया है। पिछले साल इसी समय तक 154 मिलें चालू हुई थीं।

महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन

चीनी उत्पादन के मामले में महाराष्ट्र इस बार सबसे आगे है। राज्य में अब तक 136 चीनी मिलों ने काम शुरू कर दिया है और इनसे 10.78 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है।

पिछले साल इसी अवधि में महाराष्ट्र में सिर्फ 101 मिलें चालू थीं और चीनी का उत्पादन 1.23 लाख टन था। ऐसे में इस बार राज्य में उत्पादन में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में क्या है स्थिति?

उत्तर प्रदेश में पश्चिमी और मध्य क्षेत्रों की 19 चीनी मिलों में गन्ने की पेराई शुरू हो चुकी है। इन मिलों से अब तक 20,000 टन चीनी का उत्पादन हुआ है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ज्यादातर बची हुई मिलों में अगले कुछ दिनों में काम शुरू होने की उम्मीद है। वहीं मध्य उत्तर प्रदेश की मिलें दिवाली के तुरंत बाद चालू हो सकती हैं।

कर्नाटक में स्पेशल सीजन से काम कर रही सात मिलों ने 90,000 टन चीनी का उत्पादन किया है। किसानों से जुड़े मुद्दों का समाधान होने के बाद राज्य में मुख्य सीजन की पेराई भी जल्द शुरू होने की उम्मीद है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

दूसरे राज्यों में कितनी चीनी बनी?

तमिलनाडु में स्पेशल सीजन से चल रही सात मिलों ने 64,000 टन चीनी का उत्पादन किया है। वहीं गुजरात में 12 और तेलंगाना में तीन चीनी मिलों ने काम शुरू कर दिया है।

आने वाले दिनों में खासकर उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में ज्यादा मिलें चालू होने से देश में चीनी उत्पादन की रफ्तार और बढ़ने की उम्मीद है।

देश में चीनी की सप्लाई को लेकर क्या कहा गया?

ISMA के डायरेक्टर जनरल दीपक बल्लानी के मुताबिक, घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए देश में चीनी का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है।

उन्होंने बताया कि पिछले सीजन का करीब 36 लाख टन चीनी का स्टॉक बचा हुआ है। इसके साथ नए सीजन में उत्पादन भी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में देश घरेलू मांग पूरी करने की अच्छी स्थिति में है।

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बल्लानी ने कहा कि आने वाले हफ्तों में प्रमुख चीनी उत्पादक राज्यों में और मिलें शुरू होने से उत्पादन में अच्छी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।