NPS के नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी! अब 250 की जगह 500 कंपनियों में लग सकेगा पैसा

भारत सरकार देश के नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में निवेश से जुड़े नियमों को बदलने की तैयारी कर रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, इन बदलावों का मकसद पेंशन फंड मैनेजर्स को निवेश के ज्यादा विकल्प देना और बेहतर रिटर्न की संभावनाएं बढ़ाना है। हालांकि, ज्यादा रिटर्न के साथ जोखिम भी बढ़ सकता है। आइए जानते हैं कि नए प्रस्तावों में क्या-क्या बदलाव किए जा सकते हैं।

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अब 500 कंपनियों के शेयरों में लग सकेगा पैसा?

फिलहाल एनपीएस के तहत पेंशन फंड मैनेजर्स मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी बाजार में कंपनी की कुल वैल्यू के हिसाब से टॉप 250 लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में निवेश कर सकते हैं। नए प्रस्ताव में यह दायरा बढ़ाकर 500 कंपनियों तक करने पर विचार हो रहा है।

इससे फंड मैनेजर्स को बड़ी कंपनियों के अलावा दूसरी कंपनियों में भी निवेश करने का मौका मिलेगा। हालांकि, अभी इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली है।

कम रेटिंग वाले बॉन्ड में भी निवेश की तैयारी

पेंशन रेगुलेटर कम क्रेडिट रेटिंग वाले कॉरपोरेट बॉन्ड में निवेश के नियम आसान बनाने पर भी विचार कर रहा है। प्रस्ताव के मुताबिक, अगर कम से कम दो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां किसी बॉन्ड को एक जैसी रेटिंग देती हैं, तो उसमें निवेश की अनुमति मिल सकती है।

इसके अलावा, पेंशन फंड्स को प्राइवेट मार्केट यानी शेयर बाजार में लिस्ट नहीं हुई कंपनियों में भी निवेश करने की छूट मिल सकती है। इससे कंपनियों के शेयर बाजार में आने से पहले ही निवेश का मौका मिलेगा।

रेगुलेटर ऑल्टरनेटिव एसेट्स यानी शेयर और बॉन्ड से अलग निवेश विकल्पों के लिए एक अलग कैटेगरी बनाने पर भी विचार कर रहा है।

₹17.47 लाख करोड़ के पेंशन सिस्टम पर असर

भारत के नेशनल पेंशन सिस्टम का आकार 17.47 ट्रिलियन रुपये यानी करीब 17.47 लाख करोड़ रुपये या 183 अरब डॉलर है। इसमें नौकरीपेशा लोगों से लेकर किसान तक रिटायरमेंट के लिए पैसा जमा करते हैं।

जनवरी में पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) ने स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन एंड रिस्क गवर्नेंस कमेटी बनाई थी। इसका काम निवेश के नियमों, जोखिम और फंड मैनेजमेंट की समीक्षा करना है।

कमेटी पेंशन फंड्स के प्रदर्शन की तुलना के लिए एक समान बेंचमार्क लाने पर भी विचार कर रही है। इससे निवेशकों को अलग-अलग फंड्स का रिटर्न समझने में आसानी होगी।

ज्यादा रिटर्न के साथ बढ़ेगा जोखिम?

कमजोर शेयर बाजार के प्रदर्शन के बीच नए निवेश विकल्प फंड मैनेजर्स को बेहतर रिटर्न हासिल करने में मदद कर सकते हैं। इससे भारतीय बाजार में लंबे समय के लिए ज्यादा पैसा भी आ सकता है।

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हालांकि, कम रेटिंग वाले बॉन्ड और प्राइवेट कंपनियों में निवेश से जोखिम बढ़ सकता है। ऐसे निवेश की सही वैल्यू तय करना भी मुश्किल हो सकता है।

फिलहाल एसबीआई, एलआईसी और यूटीआई जैसे बड़े संस्थानों का पेंशन इंडस्ट्री में दबदबा है। सरकार विदेशी फंड मैनेजर्स की भागीदारी भी बढ़ाना चाहती है।

पीएफआरडीए के प्रवक्ता के मुताबिक, कमेटी की रिपोर्ट अभी नहीं आई है। रिपोर्ट आने के बाद रेगुलेटर का बोर्ड प्रस्तावों पर फैसला करेगा।